【最具代表性】澳洲統計局數據：最受澳洲人歡迎目的地

澳洲統計局公布最新旅遊數據，在七月份，有近100萬人次從澳洲出發，其中最受歡迎的地點是鄰國新西蘭。





隨著各國放寬有關新冠疫情的防控措施，澳洲民眾迫不及待在搜尋器中尋找理想的旅遊目的地，「先做功課」。





雖然在過去數項的統計調查中，峇里成為深受澳洲民眾青睞的目的地，而在網上搜索器中，亦見民眾對出遊日本有極大期盼。





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但根據澳洲統計局周二（9月13日）發布的新數據顯示，新西蘭是最受歡迎的旅遊目的地，這一個位於澳洲鄰國的友好國家記錄了近10萬(96,180)人次入境。





印尼和英國是訪問人次分別第二和第三，分別有 86,160 和 66,480 人次從每個國家返回。





美國、斐濟、印度、新加坡、泰國、意大利、越南亦進入前 10 名。





澳洲人從以上國家返回澳洲的人次都比6月份高。





在 2021-2020 財年，新西蘭繼續成為澳洲人出境游的主要目的地，總計有195,370 人次。





澳洲人出游定主要原因是「拜訪朋友和/或親戚」，佔出遊原因一半或以上。





澳洲人在海外旅行的平均時間為 19 天。





7 月份抵達澳洲的總人數增加了 351,210 人至 1,081,610 人。





7月份，澳洲共記錄短期遊客325,680人次，比去年同期增加306,960人次。





新西蘭是澳洲遊客的最大來源國，佔今年 7 月份所有遊客的 24%。





美國和英國分列第二和第三，分別有27,040 和 25,340 人次前往澳洲旅遊。





新西蘭將在9月26日（周一）將正式取消對國際遊客的疫苗要求。 除了降低疫苗要求外，公共場所也不再強制佩戴口罩。





在此日期之後，新西蘭歡迎所有入境旅客。 除了醫療機構外，全國均取消強制口罩令，但新冠確診者仍然需要強制隔離7日。





新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，這個是自大流行開始以來的第一個夏天，屆時邊界會完全重新開放，沒有被分開或滯留的恐懼。





目前，新西蘭正進入從九月到十一月的春季。新西蘭的夏季從十二月持續到二月，是該國旅遊的旺季。隨著該國加入不斷增長的無限制國家名單，它無疑將受益於大量遊客的湧入。兩年多來，許多旅行者一直渴望去那裡旅行。





由於旅行限制而延遲前往新西蘭的遊客可以從 9 月 26 日開始自由前往該國。訪客將不再需要在抵達之前或之後進行測試、出示疫苗接種證明或抵達時進行隔離。

