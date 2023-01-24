何謂碳定價？全球仍有五份四廢氣任排無懲罰

去年年底，排放一噸溫室氣體的全球平均價格約為 5.29 美元（7.77 澳元）。根據國際貨幣基金組織的數據，要讓定價按人類意願發揮作用，擺脫對化石燃料的依賴，它需要到本世紀末達到約75 美元。





為何如今價格還是這麼低？因為即使在 2023 年，世界上將近八成的土地清理、發電廠、汽車和工業產生的廢氣都被排放到大氣中，而污染者沒有付出任何代價。





長期以來，經濟學家和專家一直推崇以碳定價推動更快變革。邏輯是，如果想阻止某些東西，最簡單的方法就是令它更貴。





對三種主要溫室氣體——二氧化碳、甲烷和一氧化二氮——定價，是一種優雅而有效的方式，可以迫使污染者尋找替代的發電或輸送方式。





然而，金融資產價格每分鐘的更新與缺乏資訊的碳定價總存著奇怪的脫節。到 2023 年，隨著極端天氣、乾旱和洪水將氣候變化變成澳洲人的首要考慮，但獲取股票市場、商品和外匯的數據，比要查找最關鍵性影響地球存亡的數據更容易。



如何決定真實的碳定價？

為了確定全球碳定價，一個科學團隊考慮了每個國家或跨國界的計劃，以及通過碳排放交易系統買賣的價格。團隊沒有使用碳信用額或碳補償，因為這些數據往往缺乏透明度、具彈性並經常受質疑。





不同的國家和司法管轄區，從不同的方向來解決大氣層污染問題。





最簡單的方法就對不想要的污染物徵稅。如果價格設置在正確的水平，開始時不會太低或太高，並在必要時加價，這方法是有效的。





另一種常見的方法是通過碳排放交易系統為污染創造一個市場，高排放者必須購買配額。隨著排放者和其他人逐漸地爭奪這個有限的配額池，新市場將為污染定價。監管機構逐步削減配額數量，以推高配額價格。最終結果是促使大型污染企業越來越減少排放。



碳定價有何變化？

科學家團隊在十年前首次計算碳指數，當時可以收集可靠的價格和信息。指數開始時，全球碳定價僅為每噸二氧化碳當量為0.67 美元。早在 2013 年，只有 20 個司法管轄區對碳定價，僅佔全球排放量的 8%。當時，在所謂的「氣候戰爭」之前，澳洲就是其中之一。





過去十年有重大進展。目前每噸二氧化碳當量的價格約為 7.77 美元，幾乎是 2013 年的八倍。由 20 個國家或司法地區，到現在有 58 個，佔全球排放量的 22.5%。這包括歐盟的碳排放交易系統和中國新的國家計劃，它們分別佔全球排放量約 3% 和 9% 。這些計劃並不涵蓋他們的整個經濟體系。





這是個好消息。但壞消息是仍有很長遠的路才達到目標。現時有超過四份之三的碳排放未定價，污染者無需付出任何代價。這就是全球碳定價仍然如此低的原因。印度、伊朗、俄羅斯、印尼和澳洲等國家沒有碳定價或交易系統。



澳洲仍然落後

澳洲國內排放量佔全球溫室氣體排放量的1.27%。





但作為世上最大的液化天然氣出口國和主要煤炭出口國，若把化石燃料出口包合在內，澳洲對世界氣候的影響幾乎多了四倍，達到 5%。考慮到澳洲人口僅佔世界 0.3%，這個數字高得令人沮喪。





儘管澳洲的碳足跡非常龐大，但當局沒有強制性的碳定價。雖然有保障機制要求大型污染者達到基線便需要支付，但目前基線過高，意味著只有少數污染者被收取款項。





在設定較低的基線並實施懲罰之前，澳洲在應對氣候變化方面仍將落後。工黨承諾到 2030 年將排放量減少 43%，但並未提及碳定價。





2012 年，政治阻力扼殺了澳洲首次進行碳定價的努力。美國同樣因政治僵局使得碳定價在國家層面無法開展。左翼分子轉向不同的方法，例如在新的廉價清潔能源上投資巨額，以作回應。





這是否意味著人類永遠不會看到全球碳定價發揮效用？這很難說，但目前看來，以上提及的主要國家都不太可能對碳作出定價。





這不意味著像歐盟這樣擁抱碳定價的國家和司法管轄區是浪費時間。眾所周知，這確立了人類是可以通過量度它的基准或期望來改變行為。這就是科學家團隊希望實際碳定價指數能夠發揮作用的地方。



