【財長講大話？】儲銀文件：財長決定新5元紙幣不用國王頭像

要點 儲銀就新版5元設計寫信給財長。。。

儲銀行長就5元紙幣新設計，用查理斯國王頭像，抑或用原住民的設計，徵詢意見。

女王伊利沙伯去年駕崩後，儲銀研究新版5元紙幣設計。

根據信息自由法，儲備銀行公開的文件顯示，新版5元紙幣的設計，是財長查墨斯決定不用查理斯三世國王頭像，而不是儲銀。





不過查墨斯在今個月初曾經公開表示，在新版5元紙幣，英女王頭像將被「尊重第一澳洲人文化及歷史的設計」取代，這是諮詢他後，儲銀自行決定。





自1992年起，女王頭像在5元紙幣上使用。在今個月初，負責澳元紙幣設計的儲銀透露，在諮詢政府後，新版5元紙幣將以關於原住民的設計，取代女王頭像。





儲銀公開的文件顯示，儲銀行長洛菲利（Philip Lowe）去年10月寫信給財長查墨斯，即女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）駕崩一個月後。





洛菲利在信中表示，新版5元紙幣具「國家意義」，要求政府權衡是否繼續沿用君主即查理斯國王的頭像，抑或原住民設計。





他寫道： 「如果政府認為國王的頭像應該出現在 5元鈔票上，儲銀將在此基礎上展開工作，向白金漢宮尋求合適的圖像。」





在公開的文件，洛菲利指出：「或者，如果政府認為君主不應再出現在澳洲的鈔票上，儲銀將探索新的設計表揚第一澳洲人的文化和歷史。我們無意用另一個人取代君主。」





查墨斯在 12 月回覆洛菲利，表示政府「會接受」第二選擇。





查墨斯寫道，在儲銀提出的這兩個選項中，政府會接受表揚第一澳洲人的文化和歷史的新設計，並預期會進行適當的包容協商程序。





目前尚不清楚新設計詳情，但聯儲表示，新版鈔票將與原住民協商設計，而另一面將繼續用澳洲國會圖像。





自 1923 年以來，在位的英國君主至少出現在澳洲其中一張紙幣上。





女王頭像於 1953 年首次出現在澳洲紙幣上，當時是在一英鎊紙幣上。 1966 年澳洲採用十進制貨幣時，在 1元紙幣上就有女王頭像，1元紙幣於 1984 年棄用。





自 1992 年以來，女王頭像一直在 5元紙幣上。

