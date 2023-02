【童年回憶】Roald Dahl 多本書籍被審查：刪去大量「冒犯性」字眼

達爾 (Roald Dahl) 為人所熟悉的兒童書籍系列最近再版發行,但被發現當中一些涉及體重、精神健康、性別及種族等字眼遭到修改。





當中,《查理與巧克力工廠》(Charlie and the Chocolate Factory) 的「奧古斯塔 (Augustus Gloop)」角色,已由「巨大地肥胖」(enormously fat) 變成「巨大」(enormous)。





同時,書中的「奧柏倫柏人 (Oompa Loopas)」亦被以「性別中立」地形容,由「矮小的男子」(small men) 變成「矮小的人」(small people)。



在《瑪蒂達》(Matilda) 一書中,校長「川奇布爾 (Miss Trunchbull)」本來被形容為擁有「龐大且很像馬面的臉孔」(great horsey face),但如今就只剩下「臉孔」(face)。





同時,「女性」一字亦被消失。「川奇布爾」本來被形容為一名「最可怕的女性」(most formidable female) 如今已成「最可怕的女人」(most formidable woman)。



達爾著作的多本兒童書藉。 Source: AAP / Andrew Burton/AP 在《蠢特夫婦》(The Twits) 中,「蠢特太太 (Mrs Twit)」已非「醜樣及像野獸」(ugly and beastly),而只剩下「像野獸」(beastly)。





在《女巫》(The Witches) 中,一眾女巫原本被形容為一群裝扮成常人且可能「在超市擔當收銀員或為商人打字」的超自然女性,如今她們的裝扮職業卻突然變成「頂級科學家或企業經營者」。





在《了不起的狐狸爸爸》(Fantastic Mr. Fox) 一書,原本被形容為「黑色」(black) 的可怕拖拉機,已被刪去「黑色」的字眼,變成「足以致命、看起來兇殘的怪物」(murderous, brutal-looking monsters)。



據報,出版商在多本書籍中作出數以百計改動,其中亦加入了並非由達爾撰寫的段落。不過,達爾故事公司 (Roald Dahl Story Company) 聲稱,出版商在為書籍再版翻印時「審視用語並非不常見」,而且任何改動都是經過「仔細小心考慮」。





在《女巫》中,在提及女巫假髮之下是光頭之後,新版本加插一句:「女性佩戴假髮可能有很多原因,這是絕對沒有問題的。」(“There are plenty of other reasons why women might wear wigs and there is certainly nothing wrong with that.”)





出版商 Puffin Books 是大型出版社企鵝出版集團 (Penguin Books) 的分支。該公司今次與達爾故事公司,聯同兒童文學包容、多元、平等倡議組織 Inclusive Minds 一同對系列書籍進行修改。





新版書籍中寫道:「達爾精彩的文字可以帶你到不同的世界,並向你介紹最奇妙的人物。這本書是很多年前寫的,所以我們會定期審視用語,確保今天所有人都能繼續享受它。」



達爾 (Roald Dahl)。 Source: Supplied / Library of Congress Inclusive Minds 的聯席創辦人斯特里克 (Alexandra Strick) 表示,他們「旨在透過與圖書世界以及那些經歷過任何多樣性方面的人密切合作,確保 (文學中) 真實的代表性」。





而達爾故事公司的一名發言人則指:「在為多年前撰寫的書籍再版翻印時,審視並更新書籍封面及頁面設計佈局等其他細節並非罕見。」





「我們的指導方針一直都是要維持故事情節及角色,以及保持原著的尖銳精神。」





著名文學獎項布克獎 (Booker Prize) 的得主拉什迪 (Salman Rushdie) 是其中一位對出版商此舉表達憤怒的作者。





他說:「達爾雖不是天使,但這是一次荒謬的審查。」



達爾在 1990 年去世,享年 74 歲。他生前曾經發表反猶太主義的言論,促使其家人在 2020 年為此而代為公開道歉,稱他們承認這些言論所造成的「持久及可以理解的傷害」。





關注言論自由的作者組織「美國筆會」(PEN America) 表示,對達爾書籍被修改的報道感到「震驚」。





筆會行政總監諾塞爾 (Suzanne Nossel) 說:「如果我們一開始就試圖糾正被視為輕蔑的觀點,而非讓讀者接受書中的內容並自行作出反應,我們就有可能歪曲偉大作家的作品,並模糊文學為社會提供的必要視覺。」





英國《星期日泰晤士報》文學版副編輯表示,出版商「應為他們對一些最優秀的兒童文學作出拙劣的手術,感到羞恥」。