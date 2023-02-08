《阿森一族》疑因對白影射中國「問題」 遭Disney+香港「河蟹」

懷疑因為有對白涉及影射中國強迫勞動遭Disney+香港抽走的，是《阿森一族》（The Simpsons）最新一季第2集《憤怒的麗莎》（One Angry Lisa），在Disney+香港的串流平台中顯示，《阿森一族》第1集《龜身保護令》後，直接跳至第3集《麗莎的童子軍》。



在Disney+香港版中，《阿森一族》第34季第2集遭抽走。 Credit: 網上截圖 我們嘗試再到Disney+其他地區的版本，發現第2集《憤怒的麗莎》就仍然存在。





法新社證實，去年 10 月首播的這一集《憤怒的麗莎》無法透過在香港連接的Disney+平台上觀看，但就可以在其他地方觀看。



Disney+其他地區的版本中，《阿森一族》第34季第2集《憤怒的麗莎》仍然存在。 Credit: 網上截圖 這一集內的其中一段內容，以中國萬里長城作為背景，角色中的對白提到：「看看中國的奇蹟。有比特幣礦山、強迫勞動營，那裏有兒童製造的智能手機。」



今次已是Disney+香港版3年來第2次抽走《阿森一族》含有諷刺中國成份的集數。





之前被抽走的一集，是在2021年，該集內容提到，阿森一家到北京的天安門廣場─1989 年鎮壓民運人士抗議的地方—他們在那裡發現了一個紀念碑，上面寫著：「在這個地方，1989 年，甚麼都沒有發生。」





迪士尼沒有就今次抽走集數事件作任何評論。





香港政府亦表示，不會為個別企業的決定作評論。





曾享有極大藝術和文化自由的香港，自2019年「反送中」社運後，收緊民主抗議活動，包括加強電影審查。







而在2020年《港區國安法》在港實施後，到了2021 年，香港政府正式啟動程序修改電影審查法律，容許官員以「國家安全」理由，撤銷本來已經獲批公開放映電影的許可，





自此，審查員可命令導演對他們的電影進行剪輯，並拒絕放映其他影片。





雖然這些法例不包括串流媒體服務平台，但當局警告說，網上平台仍受國家法的約束，該法例將顛覆、分裂國家、恐怖主義和勾結外國勢力等列為刑事犯罪。





而在近年，荷里活亦被指責向中國的審查制度屈服，希望他們的電影可以繼續打入中國內地市場。





2020 年，迪士尼因在新疆拍攝真人版《花木蘭》電影而受到抨擊，事緣電影在片尾，鳴謝中國新疆官方機構和中共宣傳單位，在社交媒體上引發猛烈批評，並要求抵制。





聯合國最新的一份報告顯示，在偏遠的新疆地區發生酷刑和強迫勞動的指控是可信的，但北京就否認有關指控。





人權組織指，超過 100 萬維吾爾族和其他穆斯林少數民族被拘留，美國國務院和其他人稱這等同於種族滅絕。

