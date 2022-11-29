【世界盃】彩虹旗男子闖入球場示威 比賽被迫暫停

在 2022年世界盃 烏拉圭對陣葡萄牙的比賽期間，一名示威者衝入球場，導致比賽暫停。他隨後被官員帶走。





這名男子手持彩虹旗，身穿一件正面印有「拯救烏克蘭」、背面印有「尊重伊朗婦女」字樣的 T 恤。





當地時間星期一（11 月 28 日）在卡塔爾盧賽爾市（Lusail City）舉行的這場 H 組比賽因此暫停了五分鐘。同時，當局亦扣留了該名示威者。



The incident occurred during the second half of the game at Lusail Stadium, which Portugal won 2-0. Source: Getty / picture alliance 球場保安在場內追逐該名示威者。他在被帶離現場前將彩虹旗扔在地上。





比賽裁判將旗幟放在場邊，隨後由一名工作人員收走。





而該名示威者亦被人員帶到一條隧道離開。目前尚不清楚他是否面臨任何指控或是否已被警方拘留。



上星期世界盃賽事開幕的首周，七支歐洲球隊被拒在比賽中佩戴彩色的「one elove」臂章。這個臂章旨在促進多元化及包容。





根據國際足協的一項公告，如果隊長在比賽中佩戴臂章，他們將收到黃牌。





球迷們也抱怨， 在這個保守的伊斯蘭酋長國的體育場裡，他們不被允許攜帶象徵 LGBTIQ+ 權利的彩虹色物品。



卡塔爾禁止同性性關係的法律以及對待 LGBTIQ+ 群體的方式，是今次在中東首次舉行世界盃前夕的焦點。





這個海灣國家表示歡迎所有人，包括 LGBTIQ+ 的球迷，但亦提出遊客應該尊重這個國家的文化。





今次事件在盧賽爾球場（Lusail Stadium）的下半場比賽中發生，最終葡萄牙以 2- 0戰勝烏拉圭。



「做得好」：福斯特讚揚抗議者 批評國際足協

今次世界盃賽事可謂備受爭議——從 LGBTIQ+ 群體的待遇到 移民工人 所面臨的條件等等問題。





SBS世界盃報導團隊的客席主持兼分析員福斯特（Craig Foster）將示威描述為「重要時刻」和「關於人權的發聲」。





他在球賽結束後在節目上說：「他們有權談論人權，無論是在場內場外、在熱身階段或記者會上。」





「而且和（國際奧委會）、奧運會和（國際奧委會主席）巴赫（Thomas Bach）一樣打壓奧林匹克運動員的話語權，國際足協在這場比賽中做得太不光彩了，甚至警告隊長不要佩戴臂章，而這只是代表反對對 LGBTI 社區作出歧視。這是前所未有的、非同尋常的。」



根據國際足協規定，球隊裝備不得帶有任何政治、宗教或個人的標語、聲明或圖像。比賽期間，每支球隊的隊長「必須佩戴國際足協提供的隊長臂章」。





國際足協上周表示，所有 32 支球隊的隊長「將有機會」在小組賽中佩戴標有「反對歧視」口號的臂章。





然而，福斯特表示，國際足聯「對黑人的命也是命（Black Lives Matter）或烏克蘭的宣傳採取這種酌情處理的方式，這就可以；但 LGBTI 就不行」。





「因此，目前在運動員宣傳方面，比賽一團糟。出於這個原因，必須有人承擔起發表聲明的責任，而那名示威者他做得很好。」



The protester was tackled by tournament officials and escorted off the field. Source: Getty / Marc Atkins 「他跑到賽場上，他沒有錯過機會。而他實際上有三個（機會），因為他帶上一面彩虹旗，衣服正面印有『拯救烏克蘭』、背後是『尊重伊朗婦女』。當然，這是因為伊朗對示威活動進行可怕的鎮壓。」





福斯特表示，今次示威是一個「重要時刻」，因為這表明針對國家隊和球員的「審查已經出現」，「這是根本不應該接受的事情」。





