【長新冠】澳洲新研究：「處方」運動計劃才有助改善

墨爾本貝克心臟與糖尿病研究所（Baker Heart and Diabetes Institute）和荷伯特的孟齊思研究所（Menzies Institute）進行研究，初步發現，感染新冠病毒後運動能力下降的患者，進行個人化鍛煉計劃，似乎很有效。





研究的試驗計劃的參與人士，大約25%進行根據運動方案後，運動量增加大約15%。有關的運動方案是根據患者個別情況設計。



25%參與者做運動奏效

著名心臟專家及首席研究員馬維克（Tom Marwick）教授指出，嚴重疾病會導致體力、健康和運動能力的喪失，這是鍛煉計劃有效的方面。





馬維克指出，這並不能治愈長新冠的所有症狀，有些人會獲益較為明顯。





他說，研究需要 了解誰受益最大，以及如何最好為他們提供。」





馬維克表示，有關的研究發現，部份參與者感染新冠病毒後，健康嚴重受到損害，體能比以前差，有時甚至會感到沮喪。



感染新冠健康嚴重受損

馬維克解釋，目前仍未有充份描述這種疾病的特性，看到其中一些顯著症狀的改善，是很好的結果。





鍛煉計劃按每位參與者的情況制定，主要集中在帶氧運動，例如步行或踩單車。





每位參與者會有一位運動生理學家跟進，隨著試驗進行時可以增加活動量。





研究發現，很多參與者認為他們的運動能力，低於實際水平。





馬維克解釋，當參與者做運動時，他們感到疲倦，感覺很差。



新冠患者出現腦霧

「某些情況，是由腦霧引起的，在其他情況，是由於對心臟的直接影響，或對肌肉的直接影響而引起的，因此有很多因素造成了這種情況。」





不過研究結果也警告，鍛煉做運動，並不是可以幫助所有長新冠患者。





馬維克表示，情況就好像藥物處方一樣。





他指出：「研究並非帶出感染新冠後需要做運動的信息，運動未必有幫助，因為每個人的體能，及增加運動的能力都不同。」





馬維克提醒，出現長新冠症狀的人士，在沒有正確醫療監督的情況下，不應該直接進行帶氧運動。

