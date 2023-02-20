環時：馬雲現身澳洲 探望認識逾40年老朋友

有網民指馬雲在墨爾本的酒店出現。 阿里巴巴創辦人馬雲被網民拍得近日在墨爾本柏悅酒店（Park Hyatt Melbourne），當時他穿著短袖T恤和布鞋，枱上放有一樽汽水，馬雲當時正看手機。





之後，也有馬雲與西人朋友一家的照片，在社交平台出現。





多個傳媒都有報道，中國官媒「環球時報」（Global Times）就引述中國內地傳媒「第一財經」報道，指阿里巴巴內部人士向其確認了馬雲在澳洲的消息，但未有透露馬雲的行程。



在社交平台發布，指馬雲到澳洲探望朋友並合照。 Credit: internet 「環球時報」報道，自馬雲徹底退出阿里巴巴董事會後，他的去向一直受到越來越多媒體的關注。





報道指，馬雲在 2019 年辭去執行董事長一職後離開了阿里巴巴董事會，但他仍然是阿里巴巴合夥人的終身成員。





早前有報道指馬雲在香港過農曆新年。





今次在社交平台發布馬雲與西人朋友一家的照片，被認為是馬雲的澳洲朋友，他們43年前在西湖邊，與當時是中學生15歲的馬雲合影的莫利（Ken Morley）及家人。





「環球時報」的報道也提到馬雲與澳洲的情意結。





在1980年，據稱當時馬雲主動給到西湖的外國遊客，介紹西湖風景。莫利當時帶著兒子戴維，到杭州觀光，對馬雲主動與海外遊客交流，印象深刻，由於兒子與馬雲的年齡相若，很快就熟絡。



當年馬雲在杭州，與莫利的兒子合照。 (Imaginechina via AP Images) Source: AAP / Stringer/AP 之後馬雲與莫利一家成為筆友，經常通信，莫利回信給馬雲時，經常糾正馬雲的語法錯誤。





1985年，馬雲21歲，也經歷了三次高考，因為英語成績突出，破格獲杭州師範學院外語專業錄取。在澳洲的莫利一家就寫信鼓勵馬雲，到澳洲旅行觀光。





當年。從中國大陸到澳洲並不是件容易的事。馬雲曾經在接受採訪時透露，曾經七次申請簽證失敗。



馬雲與莫利及莫利兒子合照。 (Imaginechina via AP Images) Source: AAP / Stringer/AP 馬雲當年在莫利家住了29日，他曾表示，那段旅行時光讓他首次發現中國之外的世界，是他人生轉折點。





之後莫利為馬雲在師範學院就讀提供支持，兩年多總共寄來200澳元。





2004年，淘寶誕生的一年，莫利去世，馬雲非常傷心，稱呼莫利為澳洲父親及導師。





馬雲在2017年再到澳洲時，向紐卡素大學捐贈2000萬美元，折合1.3億人民幣，大約2640萬澳元，設立「馬及莫利獎學金計劃」（Ma &Morley Scholarship Program）。





自2020年11月螞蟻集團上市被截停後，馬雲甚少在公開活動露面，去年有傳媒報道，馬雲已經居住日本6個月。

