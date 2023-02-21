【校網樓繼續升！】最熱校區樓價舊年逆市勁升兩百萬

物業網Domain最新出爐的「學區物業報告」顯示，過去一年，有77%位處中小學校網區的住宅物業都仍有升幅，當中有一半比同區內非校網範圍的物業升幅高出至少一成，反映校網區物業仍受熱烈追捧。





根據Domain的定義，校網區（School Catchment)是指公立學校核心招收學生時，學生必須居住的地點範圍。





校網區範圍可以跨越多個住宅區，但一般並不會包括整個住宅區。





根據 Domain 的說法，學校亦有權自定校網的範圍，亦可於只延申至某住宅區、甚至某條街道的某個中間位置，實際大小亦可以作出變化。





在澳洲各地的房價增長最快的 20 個校網區中，有 16 個位於昆州。而昆州Walloon State School去年的升幅達43.9%(升至平均$636,000)而名列前矛。





雖然雪梨和墨爾本的學區年度整體價格增長比例最低，（因兩地的房地產市場目前最疲軟），但若以樓價實際上升的金額而論，雪梨下北岸的 Artarmon Public School 的校網區則為「升值之王」。





當地房價中位數一年內由 1,075,000 飈升至 3,545,000 ，升幅比 2021 年亦勁增 43.5%。



校網區內物業年增長率最高的10所小學 Credit: Domain 雪梨西北部的 Riverstone High School 在全市中學區中增長最快，其中位數躍升 18.4% 至 116 萬澳元。





而墨爾本市中心 Alphington Primary School 校網區的房價上升 27.9%(498,500 元)，該校網區的房價中位價為 226 萬澳元。





Drouin Secondary College 靠近該市外東南部的 Pakenham，則是高中校網區的房值升幅榜首，價格上升 22.1% 至 855,000 澳元。





同時，雪梨Bellevue Hill公立小學的校網區，物業價格於去年飆升了 20.2%，但Bellevue Hill整個住宅區的物業價格、去年只上升 1.7%。





Domain 的研究及經濟主管 Nicola Powell 博士表示，數據顯示，買家仍然願意在房產上花費更多，以便子女能進入「合適的學校」。





「許多買家願意支付不斷上升的房值，都要確保子女能進入熱門學校。因此，特定校網區的住房需求往往仍偏高，這可能在房價下調的環境中，仍然發揮重要作用。」



