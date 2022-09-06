【樓市怪現象】一手樓「新到得個殼」競投熱烈高價成交

這棟「全新兩層物業」位於昆州布里斯班本內北部河濱New Farm住宅區的 Annie St，物業進行拍賣時，吸引六名註冊的潛在買家在大雨中競投。據報，新業主有計劃從印尼搬到澳洲的一名外籍建築師。





投標起價為 100 萬，最終以135 萬元成交。物業面積301 平方米，相當於每平方米 4485 元。



這棟「全新兩層物業」位於昆州布里斯班本內北部河濱New Farm住宅區 Annie St，物業面積301 平方米，最終以135 萬元成交，相當於每平方米 4485 元。 Source: Facebook / Facebook/Aaron Woolard - Place Estate Agents 售樓代理指，物業處於目前的狀態已「有一段時間」。公開的房產記錄顯示，物業於 12 年前由一位建築商於 2010 年 8 月以 110 萬買入。據了解，建築商曾在 2019 年獲批建造新房屋，但有關計劃曾突然停止。





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但據悉，因為建築商的公司破產，接管人決定將半製成的房屋以公開拍賣的方式出售。代理商以「物業是不平凡的空白畫布」作為招徠—即業主可自行再設計。



「許有潛在買家有意將房屋拆卸重建，但新業主將按照目前的結構完成工程。」 代理商

雖然未知將涉及幾多額外費用，但一旦完工，業主將可享受「無敵的開陽城市景觀」。



一旦完工，業主將可享受「無敵的開陽城市景觀」 Credit: Facebook/Aaron Woolard - Place Estate Agents



據維基百科的資料顯示，New Farm 位於布里斯本中央商務區以東 2 公里，部分被布里斯本河包圍，亦靠近河道的一個彎區。





據2016年的人口普查顯示，該區人口有12542人，當中亦有 5% 的家庭申報為同性婚姻家庭，是昆州最大的 LGBT ＋社區之一。



