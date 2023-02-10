【最新預測】樓市將大跌兩成五 2024有望反彈？

該預測是迄今為止最悲觀的預測之一。儲備銀行早前針對生活開支繼續螺旋式上升而嚴厲加息，以應對通貨膨脹， 預測是在加息後所作出的。





投資銀行佳頓（Jarden）的分析師早前曾預計樓價將下跌 15至20%，到 2024 年將反彈約 10%，但隨著儲備銀行加息，他們現在的看法更為嚴峻。他們現在預計，在央行為對抗通脹而採取更強硬的立場後，現金利率將在 5 月份達到 4.1%。





該銀行的首席經濟師 Carlos Cacho 和經濟師 Anthony Malouf 說 ：「這可能會導致未來幾個月平均貸款利率超過 6%，並進一步降低借貸能力，累計下降超過 30%。」



他們表示，在周二（2月7日）的澳洲聯儲會議之前，房地產市場仍存在謹慎樂觀情緒，並預計加息周期即將結束，使樓價穩定。



我們認為，澳洲聯儲的強硬轉變有可能終結這種萌芽中的樂觀情緒，導致價格進一步下跌。 Carlos Cacho 和 Anthony Malouf

「事實上，我們現在看到我們的長期預測存在太多下行風險，早前預測樓價會從高峰下跌 15至20%， 現在會再下調至 20至25%。」





這將導致 2023 年房價下降 15%，成為有記錄以來最大的調整，推動全國價格回落至 2020 年的水平，在很大程度上消除了新冠疫情後的繁榮。



2024 年樓市有望復甦

他們寫道：「然而，我們現在預計 2024 年將出現更強勁的 10% 以上的復甦，這是由於澳洲審慎監管局將可服務性緩衝降低至 2%、澳洲聯儲從 2024 年開始降息 1.5% 以及第三階段的稅收削減。」





但更嚴峻的環境因素可能會導致房屋貸款流量下降 10%，從峰值到谷底下降 35% 至 40%，這也會減緩房屋信貸的增長。





佳頓表示，樓市進一步疲軟，表明 Mirvac 和 Stockland 的住宅結算預期存在下行風險，這可能會延續到下一個財政年度。建築材料也可能受到新屋數量減少的打擊。



審慎監管機構 APRA 的寬鬆政策可能會帶來一些緩解。 佳頓表示，最有可能的是在在 9 月之前， APRA 將可維護性緩衝從 3% 降低到 2%。





但佳頓警告，如果澳洲審慎監管局不放鬆政策，價格可能會面臨進一步下行風險，至少在央行開始降息之前是這樣。分析師表示，監管放鬆、降息和開始減稅的組合可能會在 2024 年推動房地產強勁反彈。

