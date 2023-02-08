財長：澳洲應可避免進入經濟衰退 四大銀行陸續加息

查默斯又認為，雖然儲備銀行表示可能還需要再多次加息以抑制通脹， 但他表示， 利率是否會增加仍有待觀察。不過，他亦承認儲銀可能加息的意向亦十分明顯。





查默斯今早（8／2）在接受澳洲廣播有限公司（ABC） 電台訪問時表示：『未來的決定尚未作出，但我接受昨天儲備銀行董事局在這方面的言論，已是非常直截了當的了。』





『我不會作預測或（發表）先發制人（的言論），我亦不會再猜測， 現時是有跡象顯示，我們的通脹已經開始放緩。』





今次經已是儲備銀行連續第九次加息，目前的官方利率為百分之 3.35，是自 2012 年 9 月以來的最高水平。





查默斯表示，加息是預料中事，他認為雖然這會影響經濟，但他相信澳洲將會避免出現經濟衰退的情況。





他說：『財政部預測人員的預期是除了加息再加上全球經濟面對的困難等因素，將大大減緩本地經濟，但他們並不預期澳洲經濟會出現衰退。』





財長查默斯說，內閣中沒有人對他要求將儲備銀行行長洛菲利（Philip Lowe）撤職， 但洛菲利的任期將會於 9 月到期，而查默斯並沒有表明他是否會尋求替代人選。但他表示，可能會在今年較後時間就此作出決定。





澳洲銀行業協會行政總裁布萊（Anna Bligh） 表示，她希望不會再進一步加息。





她在接受澳洲廣播有限公司（ABC） 電台訪問時表示：『銀行意識到他們的一些客戶現時的情況經已變得非常之困難。 銀行亦經已與不少客戶進行討論，了解銀行可以如何為他們提供幫助。』





『這真的會讓他們百上加斤。我們預計在未來 12 個月內，會有約800,000 人的固定貸款利率到期而轉為浮動利率。』





新州州長佩洛德（ Dominic Perrottet ）說，他已經寫信給該協會，要求銀行不要將利率上升轉嫁給客戶。





他對九號台的Today 節目表示：『（銀行）提高利率的速度非常快，但降息的速度卻並不快。我們現時正經歷挑戰。 全州的家庭都面對經濟壓力。』





不過，布萊表示，相信沒有人會理會州長的請求。





澳新銀行（ANZ）和國民銀行（NAB）經已率先加息。





澳新銀行的房貸浮動利率將從 2 月 17 日起增加百分之 0.25。





該銀行表示，加息後該行一個$ 450,000元的房貸每月還款額將增加$66 元。





不過，該銀行亦會從 2 月 14 日起增加一些儲蓄戶口的利率百分之二0.25。





而國民銀行（NAB）亦表示，從 2 月 17 日起，其標準浮息房貸利率和存款利率也會增加百分之0.25。





自 2022 年 4 月利率僅為百分之 0.10至現時息率增加至百分之 3.35後，一個$500,000元貸款的還款額經已每月增加$969元或每年增加$11,628元。



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