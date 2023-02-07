澳市迅速「回應」加息 加息何時劃上休止符？Play09:42昨日澳聯儲再宣布加息 25 個基點。 Source: AAP / AAP / James Ross下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.3MB) 亞太區市場昨日表現不俗，美股亦受商務部公布的新出入口貿易數據優於預期帶動，有所上升。但澳洲市場由於澳聯儲昨日宣布加息 25 個基點，迅速反應下滑。 《寰宇金融》請來信永中和企業與私人客戶諮詢董事秦建樂（Michael）與大家分享澳洲再度加息對市場的影響，又會分析加息趨勢。更多內容澳股上周平穩上揚 業績公佈期投資者宜放眼未來策略專家：美股今年料有雙位數字跌幅 投資者宜防守部署瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes澳洲成年國民月底將可接種新一劑新冠疫苗【SBS學英語】第30集：愛與情感的表達 - 情人節【健康快樂人】眼眉跳 — 大家是否需要理會？中澳商務部長視像會談 市場會否帶動上揚？