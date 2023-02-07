澳市迅速「回應」加息 加息何時劃上休止符？

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昨日澳聯儲再宣布加息 25 個基點。 Source: AAP / AAP / James Ross

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亞太區市場昨日表現不俗，美股亦受商務部公布的新出入口貿易數據優於預期帶動，有所上升。但澳洲市場由於澳聯儲昨日宣布加息 25 個基點，迅速反應下滑。 《寰宇金融》請來信永中和企業與私人客戶諮詢董事秦建樂（Michael）與大家分享澳洲再度加息對市場的影響，又會分析加息趨勢。

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