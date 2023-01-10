專家：美股今年料有雙位數字跌幅 投資者宜防守部署

寰宇金融其他收聽方法 專家：美股今年料有雙位數字跌幅 投資者宜防守部署Play10:16寰宇金融其他收聽方法 US Stock Market.AAP Source: AAP下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Download (9.41MB)Published 11 January 2023 at 8:56amBy Timothy WuSource: SBS 環球股市昨天表現一般，澳股、港股、歐股都下跌，相反美股表現較好，而市場就關注美股會在新一年會再大幅下跌，胡天衡邀請到花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖Lloyd同大家分析一下美股未來的走勢、聯儲局上半年貨幣政策走向，以及投資者在新一年在投資方面應該如何部署，請收聽這節【寰宇金融】。Published 11 January 2023 at 8:56amBy Timothy WuSource: SBS更多內容環球股市是否繼承美股上周升勢通脹稍緩 全球供應鏈問題是否有所緩解專家：中國房產去年接近爆煲 新一年鐵礦股升幅料不復再瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes環球股市是否繼承美股上周升勢通脹稍緩 全球供應鏈問題是否有所緩解專家：中國房產去年接近爆煲 新一年鐵礦股升幅料不復再新年首個交易日中港歐股造好 美股澳股全軍覆沒