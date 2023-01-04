專家：中國房產去年接近爆煲 新一年鐵礦股升幅料不復再

Global Finance其他收聽方法 專家：中國房產去年接近爆煲 新一年鐵礦股升幅料不復再Play10:08Global Finance其他收聽方法 專家料2023年鐵礦股升幅料不復再。 Credit: Mining.com下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Download (9.28MB)Published 5 January 2023 at 8:34amBy Thomas Sung, Timothy WuSource: SBS 環球股市在新年復市第二日的表現好了上來。另外，去年中國的房產一直受壓並接近爆煲，而俄烏戰事未了，都影響鐵礦及能源股的發展，宋慶勤早前訪問獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新，同大家分析有關2023年澳洲的資源礦務股、能源股以及銀行股的走勢會如何？Published 5 January 2023 at 8:34amBy Thomas Sung, Timothy WuSource: SBS更多內容新年首個交易日中港歐股造好 美股澳股全軍覆沒美元強勢不再？全球股市表現憧憬「東升西降」寰球股市去年大瀉 人民幣交易石油是否可行？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes新年首個交易日中港歐股造好 美股澳股全軍覆沒美元強勢不再？全球股市表現憧憬「東升西降」寰球股市去年大瀉 人民幣交易石油是否可行？聖誕復市後表現一般 專家拆解中澳關係回暖對市況影響