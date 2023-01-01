寰球股市去年大瀉 人民幣交易石油是否可行？

上周五，澳股早盤跟隨隔夜美股漲勢高開，股指全天高位區間震盪。





而亞洲股市方面，港股和A股於年終皆以升市為2022年畫上句號，但全年計，兩地股市全年均錄得雙位數跌幅，恆指累瀉3616點（15.46%），是2011年以來表現最差的一年，兼且跌足3年，共挫三成（8408點或29.83%）。內地股市同樣不振，滬深300指數全年勁跌1068點（21.63%），連續兩年向下。





港股在2022年反覆走低並極為波動。恆指曾在10月尾下挫至超過13年新低，見14597點，年內跌幅一度達到37%，全年高低波幅逾萬點。猶幸內地在11月及12月連番推出拯救內房措施、放寬防疫限制和落實通關時間表，市場氣氛驟然回暖。





而在2022 最後一個交易日，美股3大指數偏軟，最多曾跌逾1%，最終微跌收市，但全年累計均創14年來最差表現。道瓊斯指數於33000點關口失而復得，收報33147點，跌73點，跌幅0.22%。納斯達克指數收報10466點，跌11點，跌幅0.11%。標準普爾500指數收報3839點，跌9點，跌幅0.25%。全年計，3大指數創2008年金融海嘯以來最大年度跌幅，均結束3年升勢。道指跌近9%，標普500指數亦跌逾19%，自年初創下的4818點紀錄高位累計跌逾兩成。納指全年急瀉33%，高低波幅達57%，10月險守1萬點關口。股市年內面對多項不利因素，包括通脹急升、聯儲局大幅加息以應對，但引發經濟衰退擔憂；另有俄烏戰事、供應鏈緊張、中國的疫情升溫等。加息推高債息，打壓科技股表現。





另外，納指今季累計跌1%，連跌4個季度，亦是2000年以來首次在第4季錄得跌幅。道指及標普500指數則反彈逾15%及7%，結束3個季度跌勢。 3大指數12月跌逾4%至近9%，終止兩個月升勢。





歐洲主要股市在2022年最後一個交易日低收近1%或以上，全年計，英法德股市個別發展。德國DAX指數失守14000點水平，收報13923點，跌148點，跌幅1.05%。法國CAC指數收報6473點，跌99點，跌幅1.52%。英國富時100指數收報7451點，跌60點，跌幅0.81%。今年以來烏克蘭戰爭導致供應緊張，推高原油價格，能源股顯著受惠。大宗商品相關企業急升、英鎊疲弱，帶動出口股權重較大的英國股市全年升0.9%，表現好過區內其他市場。德國股市全年急挫逾12%，法國股市亦跌9.5%，均創2018年以來最差表現。





內地非製造業活動持續收縮。國家統計局公佈,12月份非製造業商務活動指數按月跌5.1個百分點至41.6,市場預期為45,數字低於臨界點,並連續7個月下跌。





分行業看，建築業商務活動指數為54.4，按月下降1個百分點。服務業商務活動指數為39.4,降5.7個百分點。從行業情況看，航空運輸、電訊廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數位於52以上景氣區間；零售、道路運輸、住宿、餐飲、居民服務等行業商務活動指數低於35%。





新訂單指數為39.1，按月下降3.2個百分點，表明非製造業市場需求有所減少。





另外，12月綜合 PMI 產出指數為42.6，按月下降4.5個百分點，反映企業生產經營活動總體有所放緩。





