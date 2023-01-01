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寰球股市去年大瀉 人民幣交易石油是否可行？

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Venezuela: Venezuelan oil (PDVSA) Oil Platforms

未來使用人民幣交收石油是否可行。 Source: AAP / Eyepix/Sipa USA

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Published 2 January 2023 at 8:02am
By Thomas Sung, Tracy Lo
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新一年新開始，但在開始前不妨回顧去年全球市場表現。另外，宋慶勤亦請來獨立經濟分析及策略師陳寳明博士與大家分析有關未來使用人民幣交收石油的可行性。

Published 2 January 2023 at 8:02am
By Thomas Sung, Tracy Lo
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上周五，澳股早盤跟隨隔夜美股漲勢高開，股指全天高位區間震盪。

而亞洲股市方面，港股和A股於年終皆以升市為2022年畫上句號，但全年計，兩地股市全年均錄得雙位數跌幅，恆指累瀉3616點（15.46%），是2011年以來表現最差的一年，兼且跌足3年，共挫三成（8408點或29.83%）。內地股市同樣不振，滬深300指數全年勁跌1068點（21.63%），連續兩年向下。

港股在2022年反覆走低並極為波動。恆指曾在10月尾下挫至超過13年新低，見14597點，年內跌幅一度達到37%，全年高低波幅逾萬點。猶幸內地在11月及12月連番推出拯救內房措施、放寬防疫限制和落實通關時間表，市場氣氛驟然回暖。

而在2022 最後一個交易日，美股3大指數偏軟，最多曾跌逾1%，最終微跌收市，但全年累計均創14年來最差表現。道瓊斯指數於33000點關口失而復得，收報33147點，跌73點，跌幅0.22%。納斯達克指數收報10466點，跌11點，跌幅0.11%。標準普爾500指數收報3839點，跌9點，跌幅0.25%。全年計，3大指數創2008年金融海嘯以來最大年度跌幅，均結束3年升勢。道指跌近9%，標普500指數亦跌逾19%，自年初創下的4818點紀錄高位累計跌逾兩成。納指全年急瀉33%，高低波幅達57%，10月險守1萬點關口。股市年內面對多項不利因素，包括通脹急升、聯儲局大幅加息以應對，但引發經濟衰退擔憂；另有俄烏戰事、供應鏈緊張、中國的疫情升溫等。加息推高債息，打壓科技股表現。

另外，納指今季累計跌1%，連跌4個季度，亦是2000年以來首次在第4季錄得跌幅。道指及標普500指數則反彈逾15%及7%，結束3個季度跌勢。 3大指數12月跌逾4%至近9%，終止兩個月升勢。

歐洲主要股市在2022年最後一個交易日低收近1%或以上，全年計，英法德股市個別發展。德國DAX指數失守14000點水平，收報13923點，跌148點，跌幅1.05%。法國CAC指數收報6473點，跌99點，跌幅1.52%。英國富時100指數收報7451點，跌60點，跌幅0.81%。今年以來烏克蘭戰爭導致供應緊張，推高原油價格，能源股顯著受惠。大宗商品相關企業急升、英鎊疲弱，帶動出口股權重較大的英國股市全年升0.9%，表現好過區內其他市場。德國股市全年急挫逾12%，法國股市亦跌9.5%，均創2018年以來最差表現。

內地非製造業活動持續收縮。國家統計局公佈,12月份非製造業商務活動指數按月跌5.1個百分點至41.6,市場預期為45,數字低於臨界點,並連續7個月下跌。

分行業看，建築業商務活動指數為54.4，按月下降1個百分點。服務業商務活動指數為39.4,降5.7個百分點。從行業情況看，航空運輸、電訊廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數位於52以上景氣區間；零售、道路運輸、住宿、餐飲、居民服務等行業商務活動指數低於35%。

新訂單指數為39.1，按月下降3.2個百分點，表明非製造業市場需求有所減少。

另外，12月綜合 PMI 產出指數為42.6，按月下降4.5個百分點，反映企業生產經營活動總體有所放緩。
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