寰球股市周一跟隨美股上周走勢 全面下滑

要點 澳洲統計局公佈7 月份零售額較 6 月份增長 了1.3%；

中國國家統計局周六公布1至7月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額按年下降了1.1%；





亞洲市場方面, 澳洲ASX 200 指數周一跟隨美股在上周五大跌的緣故，下挫 了1.95%，收 6,965.50 點，跌138.6點， 跌至一個月低點，幾乎抹去了 8 月份的所有漲幅，因為美國聯儲局局長鮑威爾在政策講話中暗示利率將會持續上升一段更長的時間所致。數據方面，澳洲統計局公佈7 月份零售額較 6 月份增長 了1.3%，為四個月來增速最凌厲的一個交易月，超過 0.3% 的增長預測， 顯示澳洲儲備銀行的加息勢頭將會源源不絕。





上證方面周一取得微微 0.14%的升幅， 收 3,240.73 點，上證做好多少與中美達成審計協議有關；但數據方面，中國國家統計局周六公布1至7月份全國規模以上工業企業實現利潤總額報48,929.5億元，按年下降了1.1%，市場分析與熱浪造成的電力短缺擾亂了生產程序有關。恆指周一則跌 0.73%，收 20023.22點，市場分析與避險情緒居多。 因為投資者正消化美國聯儲局局長鮑威爾周五發表的加息鷹派言論所致， 當然中美達成審計協議對市場有一定程度的穩定作用。





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至於日經指數周一則大跌2.66%，跌762.42點，收 27,878.96 點，東證指數周一則跌 1.79% 至 1,944 點，觸及近三個星期的最低水平，主因跟隨美股走勢有關。也有分析員指出以增長為主的日本科技股爲此遭受重創， 大幅下滑。





後市待續......



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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







