美元強勢不再？全球股市表現憧憬「東升西降」

去年是強美元之年，但踏入2023年，全球投資市場可能出現轉折點。





歐美經濟面臨衰退風險，中國則走出疫情，由低基數反彈，加上日圓超寬鬆貨幣政策正謀轉變。





有「末日博士」之稱的魯比尼上月指出，聯儲局在通脹高企、失業率低的情況下提高利率，相信美國不太可能避過衰退。他更警告，若美國經濟陷入10多年最嚴重衰退，美股或跌至本輪熊市的最糟糕水平。此外，法國興業銀行首席全球外匯策略師Kit Juckes預計，今年美國經濟衰退將看到美元的下跌將超出所有人的預期。一旦美元強勢不再，或上演資金大挪移，也令市場對今年全球股市表現「東升西降」有所憧憬。





預期今年港股或有20至25%的修復空間。





其他大行方面，摩根士丹利預計，恒指最牛可見24,500點，滙豐則料年底見22,470點。換言之，多間大行的預測較恒指現水平仍有一定升幅。至於中國，高盛更預計，隨着經濟重啟，今年人民幣兌每美元可望升至6.9水平，並指A股市場已出現牛市信號。





反觀美國，經濟衰退陰霾籠罩股市，在2022年最後一個交易日美股3大指數均跌市收爐，道指、標指及以科技股為主的納指分別全年勁跌8.78%、19.44%及33.1%，創2008年後最大年度跌幅。多隻科技股表現不濟，電動車公司特斯拉（Tesla）股價瀉逾六成。





但國際貨幣基金組織(國基會/IMF)總裁格奧爾基耶娃在哥倫比亞廣播公司的新聞節目表示,2023年對於全球大部分經濟體而言,將會是艱難的一年,因為全球經濟增長的主要引擎,包括美國、歐洲和中國,都經歷經濟放緩。





格奧爾基耶娃預計,中國在2022年的經濟增長可能只達到全球平均、或低於全球平均增長,是40年來首次。





另一方面，有分析師認為在眾多負面及不確定因素下，投資者反會持續選擇吸納全球最流通的國際主導貨幣美元作為避險工具，推高美匯指數。





寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明預測，今年初美元兌各主要貨幣仍偏強，主因聯儲局維持加息步伐，利率差距與其他主要經濟體擴闊，以及目前美國經濟數據仍然理想，去年美國第三季國內生產總值（GDP）按年增長3.2%，收復第一季及第二季的技術性負增長。





他預計，聯儲局在2月及3月的會議將會傾向「鴿」派，選擇各加息0.25厘，屆時聯邦基金利率將會調升到4.75至5厘區間，作為今次加息周期的終點。然而，仍需視乎美國經濟發展及通脹數據主宰利率方向。





澳洲經濟表現不俗，去年第三季GDP錄按季增長0.6%，按年亦增長5.9%，預期去年全年GDP可增長3.8%，今年GDP將會放緩至升1.5%。通脹仍然會高企，預測去年全年通脹率為6.5%，今年將回落至5.5%區間。





澳洲央行在去年5至12月合共大幅加息3厘到3.1厘，整體符合市場預期，但由於該央行傾向選擇為通脹降溫至目標的2.05至3%區間，故此仍有加息壓力。他預期2月澳洲央行將加息0.25厘，指標利率於3.35厘見頂，作為終結今次加息周期。





