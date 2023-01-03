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新年首個交易日中港歐股造好 美股澳股全軍覆沒

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新年首個交易日，中港股市造好。 Credit: Barron's

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Published 4 January 2023 at 8:58am
By Thomas Sung, Timothy Wu
Source: SBS

環球股市在新年首個交易日表現各有不同，美股同澳股全軍覆沒，相反，歐洲股市、港股同內地股市在今年首個交易日的表現造好。另外，宋慶勤訪問了摩根董事總經理陳浩庭，同大家分析有關2023年有什麽因素決定2023年全球的息口走勢。詳情請收聽這節【寰宇金融】。

Published 4 January 2023 at 8:58am
By Thomas Sung, Timothy Wu
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