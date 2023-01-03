新年首個交易日中港歐股造好 美股澳股全軍覆沒

SBS廣東話節目其他收聽方法 新年首個交易日中港歐股造好 美股澳股全軍覆沒Play10:54SBS廣東話節目其他收聽方法 新年首個交易日，中港股市造好。 Credit: Barron's下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.97MB)Published 4 January 2023 at 8:58amBy Thomas Sung, Timothy WuSource: SBS 環球股市在新年首個交易日表現各有不同，美股同澳股全軍覆沒，相反，歐洲股市、港股同內地股市在今年首個交易日的表現造好。另外，宋慶勤訪問了摩根董事總經理陳浩庭，同大家分析有關2023年有什麽因素決定2023年全球的息口走勢。詳情請收聽這節【寰宇金融】。Published 4 January 2023 at 8:58amBy Thomas Sung, Timothy WuSource: SBS更多內容美元強勢不再？全球股市表現憧憬「東升西降」寰球股市去年大瀉 人民幣交易石油是否可行？聖誕復市後表現一般 專家拆解中澳關係回暖對市況影響瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【為求移民要小心】澳洲消委會警告海外求職者留意網上求職詐騙案【中港快訊】港府向多國要求撤銷入境防疫限制德國美少女健身KOL：如何在幾年間登上福布斯富豪榜運輸安全局：雖有證人和影片 直升機殘骸或能拼湊經過