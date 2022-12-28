聖誕復市後表現一般 專家拆解中澳關係回暖對市況影響

SBS廣東話節目其他收聽方法 聖誕復市後表現一般 專家拆解中澳關係回暖對市況影響Play09:31SBS廣東話節目其他收聽方法 中澳關係回暖對澳洲商貿關有何影響？ Source: Getty下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.72MB)Published 29 December 2022 at 8:32amBy Thomas Sung, Timothy WuSource: SBS 聖誕長假期後，環球股市都復市，但表現都是一般，美股三大指數更加是全線下挫，歐洲股市繼續個別發展，港股亦繼續受放寬新冠防疫限制利好消息，帶動股市上升。另外，同事宋慶勤亦請來獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新，同大家分析中澳關係回暖，對澳洲商貿關係有咩影響同有哪些行業會受惠呢？Published 29 December 2022 at 8:32amBy Thomas Sung, Timothy WuSource: SBS更多內容環球股市聖誕後個別發展 專家前瞻港股未來表現新財案是否紓緩目前全澳住屋問題？環球股市周一跟隨美股上周走勢 全面下滑瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【搭飛機】點樣保護自己免受感染？阿德恩國會失言被要求道歉 竟成籌款行善良機？SBS 新聞簡報（12月28日）華人慈善團體助力澳洲東南部洪水賑災活動