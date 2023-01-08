通脹稍緩 全球供應鏈問題是否有所緩解

Global Finance其他收聽方法 通脹稍緩 全球供應鏈問題是否有所緩解Play11:34Global Finance其他收聽方法 全球供應鏈問題 Source: AAP / HS2/Cover Images/Cover Images下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Download (9.15MB)Published 9 January 2023 at 8:32amBy Thomas Sung, Tracy LoSource: SBS 本周一是2023年第一個正式交易周，在開始之先，與大家總結過去上周五股市。另外，宋慶勤訪問獨立經濟分析及策略師陳寳明博士有關全球供應鏈的問題是否得到解決？Published 9 January 2023 at 8:32amBy Thomas Sung, Tracy LoSource: SBS更多內容美元強勢不再？全球股市表現憧憬「東升西降」寰球股市去年大瀉 人民幣交易石油是否可行？專家：中國房產去年接近爆煲 新一年鐵礦股升幅料不復再瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes專家：中國房產去年接近爆煲 新一年鐵礦股升幅料不復再新年首個交易日中港歐股造好 美股澳股全軍覆沒美元強勢不再？全球股市表現憧憬「東升西降」寰球股市去年大瀉 人民幣交易石油是否可行？