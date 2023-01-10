Global Finance

環球股市是否繼承美股上周升勢

Global Finance

US stock trader

市場似有刮起新一波的整固浪潮。 Source: AAP

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 10 January 2023 at 12:05pm
By Tracy Lo
Source: SBS

上周五美國三大指數均告上升，到底在周一的環球市場有否跟隨？投資者除了要關注通脹加息外，還有甚麼因素需要注意？

Published 10 January 2023 at 12:05pm
By Tracy Lo
Source: SBS
更多內容

美元強勢不再？全球股市表現憧憬「東升西降」

寰球股市去年大瀉 人民幣交易石油是否可行？

專家：中國房產去年接近爆煲 新一年鐵礦股升幅料不復再

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道

SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

Amazing Time-Lapse Footage Shows Record-Breaking HS2 Bridge Slide Into Place

通脹稍緩 全球供應鏈問題是否有所緩解

Sichuan acquires Asmara project

專家：中國房產去年接近爆煲 新一年鐵礦股升幅料不復再

HK Stock Market

新年首個交易日中港歐股造好 美股澳股全軍覆沒

US Stock Market

美元強勢不再？全球股市表現憧憬「東升西降」