環球股市是否繼承美股上周升勢

Global Finance其他收聽方法 環球股市是否繼承美股上周升勢Play03:23Global Finance其他收聽方法 市場似有刮起新一波的整固浪潮。 Source: AAP下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Download (3.09MB)Published 10 January 2023 at 12:05pmBy Tracy LoSource: SBS 上周五美國三大指數均告上升，到底在周一的環球市場有否跟隨？投資者除了要關注通脹加息外，還有甚麼因素需要注意？Published 10 January 2023 at 12:05pmBy Tracy LoSource: SBS更多內容美元強勢不再？全球股市表現憧憬「東升西降」寰球股市去年大瀉 人民幣交易石油是否可行？專家：中國房產去年接近爆煲 新一年鐵礦股升幅料不復再瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes通脹稍緩 全球供應鏈問題是否有所緩解專家：中國房產去年接近爆煲 新一年鐵礦股升幅料不復再新年首個交易日中港歐股造好 美股澳股全軍覆沒美元強勢不再？全球股市表現憧憬「東升西降」