澳股上周平穩上揚 業績公佈期投資者宜放眼未來策略

澳股上周平穩上揚 業績公佈期投資者宜放眼未來策略Play11:45澳洲礦股表現理想。 Source: AAP / Rob Griffith/AP下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.99MB) 美股三大指數收市上升，道瓊斯指數連升6個交易日。美國經濟數據顯示當地通脹降溫，加強市場對美國聯儲局將進一步放慢加息步伐的預期。而澳洲股市方面，上周繼續平穩上揚。盧婉霞請來富途（Moomoo）澳洲負責人黃潤輝（Toby Wong）與大家分析澳、美股表現。更多內容澳洲股市未受通脹消息影響不跌反升新年度市場首星期表現 皆大歡喜瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes祖高域父親避席澳網決賽 合照事件「令我倆同受傷害」SBS 中文新聞 （1月30日）【國會通訊】參議院通過「領地權利法案」 解除兩領地安樂死立法禁令黑人男子遭警察毆打致死 美國多地爆發抗議