澳洲股市未受通脹消息影響不跌反升

寰宇金融其他收聽方法 澳洲股市未受通脹消息影響不跌反升Play09:28寰宇金融其他收聽方法 下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Download (8.67MB)Published 12 January 2023 at 9:08amBy Timothy WuSource: SBS 今天的【寰宇金融】會為大家講講，環球股市昨天表現不錯，歐股、港股、甚至美股都上升。而澳洲股市昨天表現亦很好，並無受到昨天公佈的11月通脹消息影響，不跌反升，究竟是甚麼原因呢？胡天衡請來獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新Brian同大家分析。Published 12 January 2023 at 9:08amBy Timothy WuSource: SBS更多內容專家：美股今年料有雙位數字跌幅 投資者宜防守部署環球股市是否繼承美股上周升勢通脹稍緩 全球供應鏈問題是否有所緩解瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes專家：美股今年料有雙位數字跌幅 投資者宜防守部署環球股市是否繼承美股上周升勢通脹稍緩 全球供應鏈問題是否有所緩解專家：中國房產去年接近爆煲 新一年鐵礦股升幅料不復再