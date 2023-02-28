美國稱新冠「最有可能」涉實驗室洩漏 中國促停止翻炒抹黑

美國官員星期日 (2 月 26 日) 表示，能源部透過新情報得出結論，指中國實驗室的一次意外洩漏「最有可能導致」新冠疫情爆發。此前，能源部曾表示，未能確定病毒如何出現，新報告因此是該部門首次得出的明確結論。





中國外交部發言人毛寧星期一 (27 日) 在例行記者會上再次就「實驗室洩漏」的說法予以否認，並促請有關方面「停止翻炒『實驗室洩漏』論調、停止抹黑中國、停止將溯源問題政治化」。





她表示，新冠病毒溯源是科學的問題，中方始終積極支持並參與全球科學溯源的工作。





她說：「『實驗室洩漏極不可能』是中國-世衞組織聯合專家在實地走訪武漢相關實驗室並同相關科研人員深入交流的基礎上得出的權威科學結論，準確反映在中國-世衞組織溯源聯合研究報告中，也得到了國際社會和科學界的廣泛認可。」



中國外交部發言人毛寧。 Credit: China Foreign Ministry 然而，美國情報機構對病毒起源仍存在分歧。據當地的知情官員表示，由於情報相對較為薄弱，能源部對其結論其實「把握不大」，這表明其確定性並不高。官員指，雖然能源部與其他機構分享了有關情報，但其他機構亦暫未改變其結論。





據《紐約時報》報道，有關官員不願透露情報內容，但能源部的不少情報都來自其轄下的國家實驗室網絡，而非透過間諜網或截取通訊等更為傳統的情報形式。





情報官員認為，對新冠病毒起源的仔細研究可能有助改善全球應對未來衞生危機的策略。但官員指，鑑於中國反對進一步研究，找到關於病毒來源的答案可能很困難，甚至不可能。



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科學家表示，有責任解釋這場導致接近 700 萬人死亡的疫情是如何開始，而更進一步了解其病毒起源亦將有助研究人員了解未來疫情爆發的最大威脅。





美國國家安全顧問沙利文 (Jake Sullivan) 拒絕證實有關情報。但他說，總統拜登曾經下達命令，容許國家實驗室參與確定疫情源頭的調查工作，以便政府動用其擁有的「一切工具」，以應對將來的任何潛在威脅。





除了能源部以外，聯邦調查局 (FBI) 此前亦認為新冠病毒最初是在一間中國研究冠狀病毒的實驗室「武漢病毒研究所」意外出現。該局對其結論有「適度」的把握。





世界衞生組織發言人亞薩雷維奇 (Tarik Jasarevic) 表示，世衞尚未收到美國能源部得出的結論，強調該組織正繼續審視「所有得到的科學證據」。





他補充，「我們促請中國及科學界進行必要的研究」，以確定病毒的起源。又指：「在得到更多證據之前，所有假設都是可行的。」



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