澳洲成年國民月底將可接種新一劑新冠疫苗

新冠肺炎疫情經已踏入第四年政府， 現時，不少地方都經已對其國民推行第五劑新冠疫苗 ， 而本台於上星期的【大眾論壇】，亦邀請了西雪梨大學的林奇恩教授為大家探討考慮接種第五劑新冠疫苗的因素，而澳洲政府今天亦根據澳洲免疫技術諮詢小組 (ATAGI) 的建議，決定對所有在過去六個月內還未接種過新冠加強劑或未感染過新冠肺炎的成年人士，都可以再接種另一劑疫苗。





衛生部長畢勒（Mark Butler）表示，政府經已接受諮詢小組的有關建議， 並且會在今個月（2 月）20 日起正式生效。





而所有成年人，只要他們對上一次接種新冠疫苗又或者他們感染新冠肺炎是在六個月前又或者更長時間之前的成年人，無論他們之前接種過多少劑疫苗，亦可以接種多一劑疫苗。





根據諮詢小組的專家建議，所有有重病風險的人士， 例如是65 歲及以上的人以及有多種疾病的人士、殘障或有複雜健康問題的年輕人，今年都要接種加強劑疫苗。





不過，政府將不會為 18 歲以下的青少年及兒童提供這個額外的加強劑疫苗，除非一些些在 5 歲及以上的兒童及青少年而他們的健康狀況時會令他們面臨患重病的風險。





同時，小組建議市民最好選擇接種專門針對Omicron變異病毒株的 mRNA 加強劑疫苗，目前政府有 400 萬劑可以使用，而在今個月稍後時間，亦再會有另外多 1000 萬劑疫苗運抵澳洲。





政府亦鼓勵長者護理機構邀請家庭醫生及藥劑師到他們的機構中，為長者接種加強劑疫苗。





除此之外，澳洲免疫技術諮詢小組亦建議， 由 2024 年 6 月 1 日起，可以減少「必理痛」等撲熱息痛產品的包裝尺寸，以減少故意過量服用的情況。諮詢小組建議，在超市和便利店出售的撲熱息痛藥物，應該由現時的 20 粒裝減少至16 粒丸裝或膠囊裝；而在藥房可以購買的包裝，就要由現時的 100 粒裝減少至 32 粒丸裝或膠囊裝；其他最多 100 粒丸裝或膠囊裝的更大包裝，只能在藥劑師的監督下才可以獲得，以防止有人大量服用。





根據澳洲醫藥用品管理局委託的獨立專家所做的研究報告顯示，澳洲每年因故意服用過量撲熱息痛致死的人約有 50 名，同時亦有超過 200 人住院。其中以青少年和年輕人的比率最高。





報告的結果亦指出，有一半以上故意服用過量撲熱息痛的人，涉及服用家中存有的任何藥丸，並且服用過量通常是基於一時衝動。而醫藥用品管理局的決定，亦希望可以減少因為一時衝動而造成意外的人數。而對於報告提出像限制向 18 歲以上的人士銷售撲熱息痛的建議，管理局認為可能對過量服用行為的影響有限，並會影響獨立生活的年輕人， 所以並無決定推行。





同時， 管理局亦承認，在零售環境中對銷售的包裝數量實施限制存在相當大的挑戰，但會鼓勵零售商可以自行限制每名顧客只能購買一包的措施。至於另一項建議是對「必理痛骨關節炎止痛顆粒」等有特定舒緩目的的撲熱息痛施加限制，並指出這可能會影響病人自我管理慢性痛症的能力，尤其是住在鄉郊或偏遠地區的人。





Painaustralia 行政總裁鍾斯 (Giulia Jones) 對於不採取某些更具爭議性的措施表示歡迎。又指政府經已考慮到報告建議的內容，同時亦相信今次決定是一個合理的結果。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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