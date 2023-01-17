【驚人數字！】澳洲富豪每分鐘收入高到嚇親你

報告亦指，新冠疫情係加劇了導致全球不公的情況。





報告顯示，澳洲最富有的百分之 1的人士比疫情前富裕了百分之 61，在過去十年中， 他們每分鐘能賺取達$150,000 元。





該分析報告於昨天（16／1）公布，以配合今年在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇。





根據澳洲的數據顯示，如果政府對澳洲國內擁有財富超過 700 萬元的富豪徵收百分之 2 的財富稅、對財富超過$6700 萬元的富豪徵收百分之 3的財富稅和對一些億萬富豪徵收百分之 5的財富稅的話，澳洲每年將獲得高達 291 億元稅收，足以增加對 144 萬人提供每天 88元的最低限度收入支持。





樂施會呼籲政府取消對富裕人士的減稅措施，並且要對「超級富豪」增加系統性和廣泛性的徵稅措施，包括對大公司徵收個人財富稅和暴利稅。





截至 2021 年 3 月為止，澳洲有 130 萬大人領取求職者或青年津貼，他們每天只分別獲得$47.74元和 $37.89 元。





報告又指，為解決全球不公和增加收入以資助「綠色轉型」的問題，政府是有必要對超級富豪大幅提高稅收。 樂施會建議對最富有的百分之的 1人士徵收至少其收入和資本的百分之60的稅率，以擺脫現時全球貧富不均的情況和氣候危機。





國際樂施會執行董事布赫 (Gabriela Bucher) 表示，財富掌握於少數精英人士手中以及財富不均的情況加劇，確實令人擔憂。





該報告的調查結果適逢有 2,700 名代表出席於瑞士達沃斯召開的世界經濟論壇。





預計在論壇上， 財富不均及目前的經濟環境將會是各國討論的重點。 同時，世界經濟論壇的一項調查亦發現，三分之二的私營及公營部門的首席經濟學家都預計， 今年全球將出現經濟衰退的情況。



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