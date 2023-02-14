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新冠疫情引發的「極端主義」是增是減？ASIO負責人作出警告

最高安全機構領導人透露了有關受新冠疫情驅動的極端分子構成的威脅的新細節。

Australian Security Intelligence Organisation ASIO Director General Mike Burgess

ASIO 負責人伯吉斯（Mike Burgess）表示，下一次在澳洲發生的恐怖襲擊很可能是由個人所為。 Source: AAP

要點：
  • 澳洲安全與情報組織（ASIO）負責人表示，由新冠疫情驅動的極端主義活動正在消減；
  • 該情報機構負責人伯吉斯（Mike Burgess）警告，「這種感覺確實存在」；
  • 伯吉斯說， 出於「宗教動機」的極端主義現在佔該機構工作量七成。
澳洲安全與情報組織（ASIO）負責人伯吉斯（Mike Burgess）表示，由對新冠疫情限制的憤怒情緒引發的極端主義正在消退，但由強制措施和封控引發的一些憤怒情緒「仍然存在」。

伯吉斯警告說，澳洲的下一次恐怖襲擊很可能是由個人或少數極端份子發動，他們或會在「很少警告或沒有發出警告」的情況下突然實施暴力行動。

周一（2月13日）上午，在參議院評估會上，他透露，出於「宗教動機」的極端主義目前佔該情報機構反恐工作量的七成，較 2021 年約五成有所上升。

去年12月，三名反政府陰謀論者在昆州殺害了兩名警察和一名鄰居，這促使全國內閣探討建立全國槍支登記制度。
Two coffins in front of a projector with the faces of two police officers.
昆州殺警案，引起內閣探討國家槍支登記制度。 Source: AAP / SUPPLIED/PR IMAGE
伯吉斯表示，在新冠疫情最嚴重時出現的波動，包括公開威脅政界人士的抗議活動，自強制措施取消後已經「有所減少」。

他說：「這種感覺確實存在，但我們一直在關注的案件數量已經大幅減少。在這個國家，願意以自己的追求為名義進行極端暴力活動的人減少了。」

「但其中仍有一些不穩定因素，民眾有一些不滿——由社會、經濟或一些陰謀論引發的不滿。他們中有一小部分人認為暴力就是解決辦法，因此這在很大程度上仍然是混合的因素。」
Hundreds of people waving placards march in the street.
伯吉斯指，因新冠大流行而加速的極端主義正在消退。 Source: AAP / AAP Image/Mick Tsikas
雖然極右翼團體將反強制措施的抗議活動視為一種「潛在的招募機制」，但伯吉斯認為在很大程度上他們沒有利用這一點。

他說：「他們（確實）設法招募到了一些人。能說他們通過這活動招募到很多人嗎？也許並非如此，但他們繼續專注於如何吸引人們加入他們。

「最可能的威脅將來自在幾乎沒有警告的情況下使用暴力的個體。他們自行行動，因為被某些事情激怒，包括也許他們所在的群體沒有滿足他們的需求，去做他們認為應該做的事等等。」

伯吉斯表示，該情報機構所稱的 「以意識形態為動機的」極端主義，主要是「民族主義、種族主義及暴力極端主義」構成的威脅已經減弱，目前它大約佔到了該機構反恐工作量的一半。

他說，現在七成的恐怖主義調查涉及「宗教動機」，遜尼派極端主義是「我們在恐怖主義領域主要的安全擔憂」。
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綠黨參議員舒布里奇（David Shoebridge ）就政府取締澳洲境內 29 個恐怖組織的機制向伯吉斯施壓。

舒布里奇說，這份名單包括 3 個極右翼組織和 25 個伊斯蘭組織，「沒有反映出對澳洲構成的威脅的平衡」。

伯吉斯表示，官方的恐怖分子名單是「更廣泛的反恐架構」的一部分，但他堅稱，這並不限制澳洲安全與情報組織可以對誰進行調查。

他說：「這並不妨礙我們的工作。如果我們發現有人有任何認為暴力是解決問題的方法的意識，我們將關注他們。我們不需要把這些人列入調查名單。」
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Published 14 February 2023 at 1:47pm
By Finn McHugh
Source: SBS
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