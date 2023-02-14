新冠疫情引發的「極端主義」是增是減？ASIO負責人作出警告

要點： 澳洲安全與情報組織（ASIO）負責人表示，由新冠疫情驅動的極端主義活動正在消減；

該情報機構負責人伯吉斯（Mike Burgess）警告，「這種感覺確實存在」；

伯吉斯說， 出於「宗教動機」的極端主義現在佔該機構工作量七成。

澳洲安全與情報組織（ASIO）負責人伯吉斯（Mike Burgess）表示，由對新冠疫情限制的憤怒情緒引發的極端主義正在消退，但由強制措施和封控引發的一些憤怒情緒「仍然存在」。





伯吉斯警告說，澳洲的下一次恐怖襲擊很可能是由個人或少數極端份子發動，他們或會在「很少警告或沒有發出警告」的情況下突然實施暴力行動。





周一（2月13日）上午，在參議院評估會上，他透露，出於「宗教動機」的極端主義目前佔該情報機構反恐工作量的七成，較 2021 年約五成有所上升。





去年12月，三名反政府陰謀論者在昆州殺害了兩名警察和一名鄰居，這促使全國內閣探討建立全國槍支登記制度。



昆州殺警案，引起內閣探討國家槍支登記制度。 Source: AAP / SUPPLIED/PR IMAGE 伯吉斯表示，在新冠疫情最嚴重時出現的波動，包括公開威脅政界人士的抗議活動，自強制措施取消後已經「有所減少」。





他說：「這種感覺確實存在，但我們一直在關注的案件數量已經大幅減少。在這個國家，願意以自己的追求為名義進行極端暴力活動的人減少了。」





「但其中仍有一些不穩定因素，民眾有一些不滿——由社會、經濟或一些陰謀論引發的不滿。他們中有一小部分人認為暴力就是解決辦法，因此這在很大程度上仍然是混合的因素。」



伯吉斯指，因新冠大流行而加速的極端主義正在消退。 Source: AAP / AAP Image/Mick Tsikas 雖然極右翼團體將反強制措施的抗議活動視為一種「潛在的招募機制」，但伯吉斯認為在很大程度上他們沒有利用這一點。





他說：「他們（確實）設法招募到了一些人。能說他們通過這活動招募到很多人嗎？也許並非如此，但他們繼續專注於如何吸引人們加入他們。





「最可能的威脅將來自在幾乎沒有警告的情況下使用暴力的個體。他們自行行動，因為被某些事情激怒，包括也許他們所在的群體沒有滿足他們的需求，去做他們認為應該做的事等等。」





伯吉斯表示，該情報機構所稱的 「以意識形態為動機的」極端主義，主要是「民族主義、種族主義及暴力極端主義」構成的威脅已經減弱，目前它大約佔到了該機構反恐工作量的一半。





他說，現在七成的恐怖主義調查涉及「宗教動機」，遜尼派極端主義是「我們在恐怖主義領域主要的安全擔憂」。



綠黨參議員舒布里奇（David Shoebridge ）就政府取締澳洲境內 29 個恐怖組織的機制向伯吉斯施壓。





舒布里奇說，這份名單包括 3 個極右翼組織和 25 個伊斯蘭組織，「沒有反映出對澳洲構成的威脅的平衡」。





伯吉斯表示，官方的恐怖分子名單是「更廣泛的反恐架構」的一部分，但他堅稱，這並不限制澳洲安全與情報組織可以對誰進行調查。



