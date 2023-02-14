國防部披露大量中國製攝錄機 遍佈全澳海空軍基地

當局上周表示，在 250 個政府物業中發現至少 913 部攝錄鏡頭、對講機、電子出入系統及視像錄影機，是由中國共產黨部份擁有的中國企業海康威視（Hikvision）及大華技術（Dahua）設計及生產，已 開始著手拆除 。





中國外交部隨後 回應 ，澳方做法是「泛化國家安全概念」，歧視打壓中國企業。





據2021年發表的一份獨立 研究報告 ，總部位於杭州的海康威視是「全球最大的監控攝錄設備公司」，業務遍佈200個國家1000個城市，而大華技術則是其最大競爭對手，是全球第二大。





兩間公司都在澳洲有代理商。目前澳洲境內共有41,000部海康威視攝錄機和18,000部大華攝錄機。



涉及國防機密

《澳大利亞人報》報道，政府建築物安裝了大約1千個鏡頭，其中有42個安裝在國防部，包括一些高度敏感的地點，如西澳的HMAS Stirling潛艇基地和Campbell軍營、南澳的愛丁堡空軍基地的支援中心等。





其中至少一個鏡頭是在兩黨聯盟任內，於2018年被披露之後才安裝或重新安裝的。





報道指，那些閉路電視鏡頭遍佈珀斯、阿德雷德、荷伯特、達爾文等地的海軍、空軍和國防科學研究的基地和軍營，當中23個直至去年12月仍在使用，但目前已全部拆除。





上述 報告 是國防部應自由黨議員帕特森（James Paterson）要求而作出的匯報，不過美國政府在2018年禁止海康威視和大華技術的產品並在2020年立法，當時執政的自由黨均未作出反應。



與中共的聯繫

儘管澳洲境內共有近6萬部由兩間中國企業生產的攝錄鏡頭，但與其他國家相比並不算多。在越南，兩間公司共提供了超過82萬部攝錄機，其次的美國有71萬部。墨西哥、英國和巴西也是大主顧。





政策與安全研究員Ausma Bernot針對兩間公司發表的最新 研究 指，中國企業透過與政府部門合作來獲得更大的經濟利益是普遍的做法，但北京在2017年通過《國家安全法》，可強制要求中國機構向政府提交數據。





「海康威視和大華技術的代表都否認儲存或分享用戶數據......（它們）會否把數據交給中共情報部門，是難以證實或證偽。」



