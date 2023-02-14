國防部披露大量中國製攝錄機 遍佈全澳海空軍基地

當局上周表示，在 250 個政府物業中發現至少 913 部攝錄鏡頭、對講機、電子出入系統及視像錄影機，是由中國共產黨部份擁有的中國企業海康威視（Hikvision）及大華技術（Dahua）設計及生產，已。
中國外交部隨後，澳方做法是「泛化國家安全概念」，歧視打壓中國企業。
據2021年發表的一份獨立，總部位於杭州的海康威視是「全球最大的監控攝錄設備公司」，業務遍佈200個國家1000個城市，而大華技術則是其最大競爭對手，是全球第二大。
兩間公司都在澳洲有代理商。目前澳洲境內共有41,000部海康威視攝錄機和18,000部大華攝錄機。
涉及國防機密
《澳大利亞人報》報道，政府建築物安裝了大約1千個鏡頭，其中有42個安裝在國防部，包括一些高度敏感的地點，如西澳的HMAS Stirling潛艇基地和Campbell軍營、南澳的愛丁堡空軍基地的支援中心等。
其中至少一個鏡頭是在兩黨聯盟任內，於2018年被披露之後才安裝或重新安裝的。
報道指，那些閉路電視鏡頭遍佈珀斯、阿德雷德、荷伯特、達爾文等地的海軍、空軍和國防科學研究的基地和軍營，當中23個直至去年12月仍在使用，但目前已全部拆除。
上述是國防部應自由黨議員帕特森（James Paterson）要求而作出的匯報，不過美國政府在2018年禁止海康威視和大華技術的產品並在2020年立法，當時執政的自由黨均未作出反應。
與中共的聯繫
儘管澳洲境內共有近6萬部由兩間中國企業生產的攝錄鏡頭，但與其他國家相比並不算多。在越南，兩間公司共提供了超過82萬部攝錄機，其次的美國有71萬部。墨西哥、英國和巴西也是大主顧。
海康威視和大華技術的產品被指用於中國當局監控新疆維吾爾族人後，於2019年被華府，英國也在翌年禁止其用於敏感地點。
澳洲戰略政策研究所（ASPI）在2019年的發現，大華技術曾接受中國政府價值2880萬澳元的資助，公司有中共黨支部，並和當局有多項技術合作。
指，海康威視也有由公司副總經理擔任書記的黨支部，是中國解放軍的主要供應商。國家主席習近平還曾視察該公司總部。
政策與安全研究員Ausma Bernot針對兩間公司發表的最新指，中國企業透過與政府部門合作來獲得更大的經濟利益是普遍的做法，但北京在2017年通過《國家安全法》，可強制要求中國機構向政府提交數據。
「海康威視和大華技術的代表都否認儲存或分享用戶數據......（它們）會否把數據交給中共情報部門，是難以證實或證偽。」
她指，這種情況與此前的華為、TikTok類似，即使企業沒有主動提交，當局仍有其他方法獲取資訊，包括透過伺服器。
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