【氣球事件】中方自稱受害人：美國是「間諜帝國」應反省

近期的氣球事件成為中美關係的核心話題。中方形容美國是「監聽間諜帝國」，美方則指北京的說法「羞恥」。

Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin attends a press conference in Beijing on Dec. 8, 2021. (Kyodo via AP Images) ==Kyodo

中國外交部發言人汪文斌。 Source: AAP

周末期間，美軍軍機在美加邊境的曉倫湖上空擊落一個飛行物，是本月第4宗。目前中方只承認第一個氣球是來自中國，是民用性質。而山東海域周日發現不明飛行物，當局表示準備擊落。

中國外交部發言人汪文斌在昨日（2月13日）的
記者會
上被多位記者追問上述事件。

被問到美軍擊落的另外三個飛行物是否屬於中方，他回答「不了解有關情況」，並引述中國的資訊安全網媒的
數據
，反指「美國才是全球最大監控偵察國家，擁有世界上最大規模的間諜網絡」。
美國在世界上放飛了多少間諜偵測氣球，美方自己心底里很清楚。誰是世界上最大間諜監聽帝國，國際社會也看得十分清楚。
被問到中國民用氣球屬於哪間公司，汪文斌未有回答，並指美國除了對盟友「無差別監聽竊密」，還頻繁派出軍艦軍機及氣球對華進行偵察。「僅去年以來，美方高空氣球未經中國相關部門批准，十餘次非法飛越中國領空。」

「美方首先要做的應當是反躬自省、改弦更張，而不是到處污衊抹黑、煽動對抗。」

他又指，美國國防部已承認中國的氣球不對地面人員構成軍事和人身威脅，因此用導彈擊落是過度反應。
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另外，對於當局日前在
山東青島海域發現不明飛行物並準備擊落
的事件，汪文斌也沒有回答，僅要求記者向有關部門了解。

他說中方對類似事件的回應是「負責任及專業」，但沒說明具體做法，也沒有回答為何中方擊落飛行物不是過度反應的提問。

SBS中文記者翻查網上資訊和社交平台，發現事隔超過40小時，至截稿止仍未有官方公佈的最新消息。

法新社（AFP）報道，已向中國國防部查詢但未獲回覆。
美國國家安全委員會發言人華森（Adrienne Watson）在社交平台Twitter回應，任何對美國派出間諜氣球前往中國的指控都是錯誤的，並指北京才是「擁有情報收集的高空監視氣球計劃」的一方。

「中方重複和錯誤地聲稱其派來美國的間諜氣球是氣象氣球，並拒絕提供其入侵我們領空的合理解釋。」

而另一位發言人柯比（John Kirby）也表示，美國並沒派出氣球前往中國。

但他承認，美軍擊落的數個飛行器，可能曾是民用和學術用途。「這些飛行物飛來飛去，可能有完全無害且可解釋的理由。」

與此同時，《雪梨晨鋒報》報道，澳洲政府一名消息人士表示，雖然未發現中國氣球，但正就美方早前指北京的大型間諜計劃涉及40多個國家，向華府征求詳情。

在昨日的參議院估算聽證會上，安全及情報組織總監伯吉斯（Mike Burgess）被問及是否在澳洲領空發現類似氣球時回答：「以我經驗，這（間諜氣球）不是人們在這國家進行間諜活動的主要形式。」
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Published 14 February 2023 at 11:16am, updated an hour ago at 11:42am
Source: SBS