疑似「間諜氣球」更多信息公布 40個國家或牽涉其中

要點： 在美國上空被擊落的疑似中國間諜氣球的碎片已經找到。

美國官員表示，這是針對 40 個國家的重大間諜計劃的一部分。

中國並未就有關氣球屬於哪個政府部門或公司的問題作出出正面回應。

美國政府表示，中國飛越美國的氣球配備收集情報訊號的設備，是針對 40 多個國家的大型軍事空中間諜計劃的一部分。





美國表示，一隊「氣球艦隊」在中國解放軍 （People's Liberation Army）的指導下運作，專門用於間諜活動，配備高科技設備，從全球各個目標收集敏感情報。





據政府稱，類似的氣球已經飄過五大洲。



一名美國國務院高級官員發出內容為目前最詳細的聲明，指中國軍隊與上周六（2月4日）在大西洋上空被美軍擊落的氣球有關聯。





美國公開細節反駁中國官員一再否認是「間諜氣球」的說法，包括周四（2月9日）稱美國對氣球的指控是針對中國的「信息輿論戰」。





在美國提供新信息前，中國外交部發言人毛寧重申中國政府堅持指出，大型無人駕駛氣球是一艘偏離航道的民用氣象飛艇，美國將其擊落是「反應過度」。





毛寧說：「這是不負責任的。」





她表示，最新的指控「可能是美方針對中國信息輿論戰的一部分」。





五角大樓表示，上周六（2月4日）美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)曾就氣球事件致電中國國防部長，但對方拒絕接聽。



聯邦調查局表示，大部分證據仍在水底。 Source: AAP, EPA / US Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Tyler Thompson 聯邦調查局官員於周四（2月9日）向記者表示，當局只從氣球中找到非常有限的物證，而且還無法獲得足夠的資料來評估氣球的能力。





其中一名官員在發布會上向記者講述如何處理氣球殘骸，並說：「目前這個階段還為時過早，已經找到並提交給聯邦調查局的證據非常有限。」





官員說，聯邦調查局仍然無法接觸到氣球的「有效載荷」，其中可能攜帶了大部分機載電子設備。





美國聯邦調查局表示，大部分證據仍在水底，並開始為打撈起來的部分殘骸去除鹽分和海水，以作淨化。





當被問及有否從氣球中發現任何爆炸品或其他有害成分時，一名聯邦調查局官員說：「我們沒有發現任何高強度或攻擊性的物質。」







中國並未回答有關氣球屬於哪個政府部門或公司的問題，亦沒有回應將如何就此事「採取進一步行動」。





美國就氣球及其目的提出截然相反的論述。





美國指其 U-2 偵察機在飛越美國上空時收集到的氣球圖像顯示，氣球配備多種天線和其他能上載敏感情報的設備，以及負責供電的太陽能電池板，「能夠收集情報」。





美國印太事務助理國防部長羅伊爾 （Jedidiah Royal ）向參議院撥款小組委員會表示，軍方對中國在尋求甚麼情報有「一些非常好的猜測」。





預計更多資料會在「保密環境」下提供。





由於此事的敏感性，國務院官員以匿名方式透過電郵向記者提供詳情，這迫使美國國務卿布林肯（Antony Blinken）取消原定的訪華行程。





該官員說，氣球碎片的分析結果，與中國指此為偏離航道的氣象氣球的解釋「不一致」。





官員續說，美國正接觸同樣成為目標的國家接觸，討論中國監視計劃的範圍，並研究「支持氣球是入侵美國領空」的相關行動。





官員表示美國相信周六被擊落氣球的製造商「與中國軍方有直接關係」，並且是「軍方的認可供應商」。





該官員以解放軍採購網站的資訊作為該公司與軍隊有關聯的證據。

