美國懷疑間諜氣球 解放軍可能是幕後主腦？

美國擊落中國高空氣球事件繼續發酵。美國政府表示，該氣球「能夠處理收集信號情報」，並配備多個天線及其他可以上傳敏感信息的設備。有美國國務院官員向記者發電郵表示，相信該氣球是中國龐大空中監控計劃的一部分，利用高空氣球在五大洲40多個國家進行偵察，而解放軍可能是幕後主腦。





該官員又指，根據美國U-2偵察機拍攝到氣球漂浮路綫的高解像度影像顯示，相信該氣球設有多條天線及其他設備，可以收集信號情報，及上傳敏感信息，並由太陽能板供電。同時，今次美國國務院的聲明，亦提供了至今為止最詳細的資料，並且將解放軍與上周末在大西洋上空被美軍擊落的氣球提出有關聯的言論。





該官員又指，根據解放軍官方採購門戶網站的信息，美方相信涉事氣球的製造商與解放軍有直接關係，是解放軍的認可供應商，而有關製造商在網站宣傳氣球產品所提供過去的飛行情況視頻亦顯示，氣球似乎曾飛越美國和其他國家的領空。而美國方面公開有關細節，相信是想駁斥中國官員早前一再否認該氣球係用於間諜活動的講法，包括針對中國外交部發言人毛寧早前重申，該個無人駕駛飛艇只係一艘偏離航線的民用氣象飛艇，美國將其擊落是「反應過度」，並指美國對該氣球的指控是美國針對中國的一個「信息輿論戰」。





另外，美國聯邦調查局官員昨天（9／2）對記者表示，被擊落氣球的部份碎片已送到聯邦調查局位於弗吉尼亞州的實驗室，包括氣球部分零件、電線以及極少量電子設備，目前他們只從氣球中找到非常有限的物證，亦無足夠的資料來評估該氣球究竟可以做些甚麼。





同時，聯邦調查局仍然未能接觸到氣球大部分的「有效裝載量」，包括該氣球可能攜帶的大部分電子裝置設備。該局又表示，目前大部分證據仍然還未打撈到上來，同時，當局亦開始對打撈到的部分殘骸進行去除鹽分同海水嘅淨化處理工作。





當被問及從氣球中是否發現了任何爆炸物或其他有害成分時，一名聯邦調查局官員表示，他們並沒有發現有任何類型的高能或攻擊性物料。而中國亦並無回應有關該氣球是屬於那個政府部門或公司的問題，亦沒有回應早前表示，會對事件採取進一步行動的計劃。





與此同時，美國國會眾議院亦以419票對0票通過一項無約束力的議案，譴責中國氣球上星期侵入美國領空。提出議案的眾議院外交事務委員會主席、共和黨的麥考爾在辯論時說，中方的行徑公然侵犯美國主權，議案譴責中方試圖對情報收集活動作出虛假聲稱，以欺騙國際社會。議案又要求拜登政府向國會提供更多資訊。





另一方面，國防部長馬利士 (Richard Marles) 昨天亦表示，會檢查並拆除在澳洲政府建築物內找到、由中國製造的閉路電視鏡頭。據《澳大利亞人報》日前報道，在250個政府建築物內，包括國防部、外交部及律政部等多個敏感政府部門， 一共設置了接近1,000 部閉路電視鏡頭及其他記錄裝置，例如是對講機、電子出入系統及視像錄影機等，當中有部份已被美國及英國當局禁止使用。而這些設備均是由中國的海康威視 (Hikvision) 及大華技術 (Dahua) 兩間公司負責設計及生產。據稱，兩間公司均由中國共產黨部份擁有。





早前，坎培拉澳洲戰爭紀念館 (Australian War Memorial)新任主席、前聯邦工黨領袖比茲利 (Kim Beazley)亦經已決定會拆除館內11部由海康威視製造的保安攝錄機。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。





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