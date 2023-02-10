【澳洲被監視？】澳宣佈拆共產黨攝錄機 中國： 澳濫權打壓中企

澳洲國防部早前宣布將拆除政府建築物內、「與中國共產黨有關」的閉路電視鏡頭的中國製閉路電視鏡頭和設備，中國外交部回應，敦促澳洲不要「過度延伸國家安全的概念，並濫用國家權力，歧視和打壓中國企業」。





中國外交部發言人毛寧昨回應澳洲的做法稱，反對「任何泛化國家安全概念」及歧視打壓中國企業。





毛寧表示：「中國大陸政府一貫鼓勵中企按照市場原則和國際規則，在遵守當地法律的基礎上開展對外投資合作。」





「我們希望澳洲方面為中企正常經營提供公平、公正、非歧視的環境，多做有利於雙方互信和合作的事情。」





此前，《澳大利亞人報》透露，在 250 個政府物業中發現至少 913 部攝錄鏡頭、對講機、電子出入系統及視像錄影機，是由備受爭議的中國企業海康威視 (Hikvision) 及大華技術 (Dahua) 設計及生產，引發了安全擔憂。









據稱，兩家公司均由中國共產黨部份擁有。





但海康威視回應稱，把公司描繪稱威脅澳洲國家安全是「完全錯誤」的，因為它不能訪問終端用戶的視訊數據，不能管理終端用戶的數據庫，也不能在澳洲銷售雲存儲。





海康威視發言表示：「我們的攝像頭符合所有適用的澳洲法律和法規，並受到嚴格的安全要求。」





去年11月，英國政府部門已下令，以「安全考慮」為由，在政府建築中停用陸製的監控攝影鏡頭。美國一些州也已禁止了一些中國大陸公司的產品。





澳洲總理艾巴尼斯回應指，他並不擔心中國大陸對可能移除攝影鏡頭作出的反應。「我們根據澳洲的國家利益行事。我們這樣做是透明的，這也是我們將繼續做的。」





毛寧沒有回應有關解除對澳洲實施的貿易制裁的問題。







