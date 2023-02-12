美軍再擊落高空物體 今次於加拿大

要點 一個不明物體在加拿大北部被擊落。 unidentified object has been shot down over northern Canada.

這是一周內在北美上空被擊落的第三個高空物體。

第一個被擊落的目標是疑似中國間諜氣球。

涉及的飛行物體由美軍F-22戰機使用響尾蛇導彈擊落，今次美軍戰機一星期內第3次在北美洲上空擊落飛行物體。



加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）表示，美軍戰機擊落一個飛越加拿大北部的「小型圓柱形物體」，當局「有理由認為該物體構成威脅」。





在加拿大總理杜魯多在社交網站宣布擊落不明飛行物體前，美國及加拿大聯合組織北美防空司令部North American Aerospace Defense Command (NORAD) ，表示偵察到在加拿大，有高空飛行物體，但就未有公布例如幾時首次發現，是什麼物體等的詳情。



加拿大總理杜魯多在推特帖文，表示下令將不明物體擊落，又表示與美國總統拜登（Joe Biden）談話，加拿大將將回收不明物體殘骸，並感謝北美防空司令部持續監察北美洲上空安全。





國防部長阿南德在新聞發布會上表示，該不明飛行物體，較一星期前在美國南卡羅來納州海岸被擊落的中國氣球小，但外觀相似，在4萬呎高空飛行，對民用空中交通構成威脅。





她拒絕猜測該飛行物的來源 。



阿南德補充說，已經展開回收該飛行物殘骸行動，由加拿大武裝部隊及加拿大皇家騎警進行。





她並表示，首次發現該飛行物是黑夜，所以要等候日間確保能夠看到它。





阿南德強調，現在沒有理由認為，加拿大涉及的地區，受到威脅。





美國國防部表示，北美航空航天防禦司令部 (NORAD) 於星期五晚在阿拉斯加上空發現了該物體。





而美國軍方也於星期五在阿拉斯加領空擊落了第二個物體 ，不過當局沒有提供詳細信息。





美國聯邦航空管理局在當地時間星期六，將蒙大拿州接壤加拿大邊境部份地區，一度關閉，禁止航班飛入。美軍一星期前在南卡羅萊納州擊落中國高空氣球時，也有類似措施。





北美防空司令部在一份聲明表示，北極天氣條件，包括風寒、雪和有限的日光，是這次行動的一個影響因素，工作人員將調整恢復行動以保持安全。





聲明並指出，海軍繼續在南卡羅來納州附近的海底進行調查和恢復活動，海岸警衛隊正在提供安全保障。

