澳洲望禁止俄羅斯運動員參加 2024 年奧運會

立陶宛體育部長表示，澳洲是要求禁止俄羅斯和白俄羅斯參加 2024 年奧運會的 35 個國家之一。此舉加深了巴黎奧運會的隱憂，和國際奧委會的壓力。





澳洲體育部長威爾斯表示，自去年 7 月起，各國政府首次發出呼籲以來，聯邦政府的立場一直沒有改變，就是尊重人權與國家間的和平關係，這構成了國際體育的基礎。





烏克蘭總統澤連斯基參加了由 35 名部長與會的網上會議，討論有關禁令問題。他指出 228 名烏克蘭運動員和教練因俄羅斯的侵略而喪生。





烏克蘭總統澤連斯基表示恐佈主義與奧林匹克精神是完全對立。 Source: ABACA / ABACA/PA/Alamy 「如果有一項奧運會項目包含殺戮和導彈襲擊，你就會知道那一支國家隊會獲得第一名」。





「恐佈主義和奧林匹克主精神互為對立，兩者不能兼容。」





英國體育大臣弗雷澤在推特上表示，這次會議富有成效。



“我已經非常明確地表明了英國的立場：只要普京繼續他的野蠻戰爭，俄羅斯和白俄羅斯就不能派代表參加奧運會。」





隨著烏克蘭戰火紛飛，波羅的海國家、北歐國家和波蘭呼籲國際體育界禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參加奧運會。





如果允許俄羅斯和白俄羅斯運動員參加比賽，烏克蘭表示要抵制奧運會。然而，波蘭體育部長 Kamil Bortniczuk 表示，目前還沒有考慮抵制。





他表示現時還未是時候討論抵制問題，折衷方法可能是讓包括俄羅斯和白俄羅斯的異見人仕，組成難民團隊參加奧運。





國際奧委會願為俄羅斯和白俄羅斯運動員，以中立身份參賽打開了大門。





國際奧委會稱，抵制將違反奧林匹克憲章，並且將俄羅斯人和白俄羅斯人包括在內，是基於聯合國反對奧林匹克運動中歧視的決議。





主辦城市巴黎市市長市伊達爾戈 (Anne Hidalgo) 表示，俄羅斯運動員不應參加，但巴黎 2024 年奧運會的組織者表示，他們將遵守國際奧委會就此問題做出的決定。





俄羅斯體育部未有即時回應。

