感染新冠好幾次，仲要打加強針嗎

從 2 月 20 日起，澳洲所有在過去六個月內，未接種過新冠加強劑或沒有感染該病毒的成年人，現在都有資格接種加強劑。





新措施是因應澳洲免疫技術諮詢小組 (ATAGI) 的建議而制訂。





傳染病和臨床微生物學家 Paul Griffin 向SBS 新聞表示，雖然感染新冠病毒，康復後會有抗體，但大部份人的抗體只是短暫的， 未必可抵禦有可能出現的新變種病毒。





梅鐸兒童研究中心的兒科醫生和免疫專家 Margie Danchin 向SBS表示，通過感染和疫苗獲得的免疫力，會隨著時間而減弱。





「最強的保護是如果你兩者都有(感染過病毒和接種疫苗)，但如果你在過去六個月內兩者都沒有，那麼你真的更容易受感染。」





為什麼我們需要繼續接種疫苗？





週三，聯邦衛生部長畢勒巴特勒 (Mark Butler) 表示，在 65 至 80 歲的人口中，有超過70%已接種加強劑接種 ，但 50 至 64 歲人的接率低得多。





聯邦衛生部長畢勒表示， 50 至 64 歲人口的加強劑接種率偏低。 Source: AAP / AAP/MICK TSIKAS/AAPIMAGE 專家說，在大流行早期推出的許多疫苗都是基於 Delta 或 Omicron 等病毒株研製的。





昆士蘭大學免疫學家 Larisa Labzin 表示，病毒不斷變化，意味著有需要繼續更新疫苗。





「疫苗的工作方式是，我們擁有免疫記憶；一旦我們感染，我們的免疫系統就不會忘記如何對抗它……如果從感染中康復，理論上，再感染時情況不會如第一次那樣嚴重了」。





她續稱，感染過早期病毒株的人，不一定對新出現的病毒株具有免疫力，所以不少專家均建議，如果在過去六個月內並無感染病毒亦沒有接種疫苗的話，應考慮打加強劑。





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