【新冠加速死亡？】澳洲送信服務或在五年後消失

有關評估是在澳洲郵政宣布涉及信件的服務出現嚴重虧損後發出，事關澳洲郵政本周宣布，自 2015 年以來首次出現全面虧損，而上半年涉及信件服務的損失增加了171.5%至1.897 億元。





行政總裁格雷厄姆 (Paul Graham) 亦稱，信件服務的需求正「插水式」下滑。





Curtin大學的供應鏈專家亞歷山大博士亦指，隨著科技近年的進步、加速了從物理媒體轉變，至電子媒體的速度，亦加速了傳統郵件的死亡。





在新冠疫情初期，聯邦政府亦批准澳洲郵政可以暫停每日派信的安排，在一些大都市的住宅區、郵差只需會每隔一個工作日派信一次。





亞歷山大博士預計，每日送信的服務將不會恢復，而低成本的送信安排最終亦無可避免會劃上句號。





他補充說，新冠疫情更永久性地改變郵寄服務的狀態，因為市民及企業亦正迅速採用網上的方式，來取替傳統的法律文件和合同，這些文件一直被認為是過渡至全面電子化的障礙。





「只要一間銀行決定為傳統的官方文件創建一個僅供網上服務的版本，其他銀行就會仿效，並出現雪崩式的效應。」









雖然有部份人士仍然必須依傳統件信郵遞服務，包括，部份澳洲長者、無法使用互聯網的人士、或希望奇出賀卡等一次性郵件的人士。但亞歷山大強調，目前澳洲 98% 的郵件是商業郵件，而隨著公司亦希望將之轉換為電子郵件，對信件的需求就會自然消失。





「只要法律並不維持信送是法定的社區義務，信件服務就會更快地消失。」





在過去的幾年裡，隨著購物習慣的改變導致需求激增，澳洲郵政越來越將服務重心，轉向遞送包裹方面。





但亞歷山大又指，預計澳洲郵政的員工隊伍將在未來幾年保持不變，因此，他估計有不少人亦會被要求參與分派包裹的服務，亦間接會減低派信的人手。





代表郵政工人的「通信工人工會」表示，他們正與澳洲郵政合作，在其商業模式轉型時、繼續保護工人的工作和服務，但工會亦呼籲政府應擴大澳洲郵政的服務範圍，包括銀行業務。





格雷厄姆對澳洲郵政的整體財政安排仍然樂觀，並認為包裹及其銀行業務、預計仍將繼續增長。





但亞歷山大博士亦強調，即使澳洲郵政能透過擺脫送義務而恢復盈利，公司亦不得不應對更多的周期性需求、及更頻繁的氣候變化而導致的服務障礙等問題，並在未來幾年可能仍要面對艱難的營運條件。







