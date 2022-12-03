【郵政車失竊無人通知】害善心家庭「今年沒聖誕」

貨車失竊事件在11 月 25 日在 Logan 的 Daisy Hill發生，涉事貨車雖然在幾小時後在Eagleby 的 Tarlo Street尋回，但車內貨物已被一掃而空。





事件的受害人Karley Acworth 向本地媒體表示，由於他們前一年已經把舊裝飾品送贈給有需要家庭。



去年年底聖誕節後，我們決定將我們的聖誕樹和裝飾品以及相關的物品，轉送給其他生活艱難的家庭。 受害人Karley Acworth

他們今年決定重新購買 聖誕 裝飾及其他應節禮品，希望為家人營造一個白色聖誕，但價值大約 800 元的貨品隨郵政車內的其他貨物一同消失。







「所以我們認為，今年我們要重新購買所有裝飾，我們亦訂購了多棵聖誔樹，其中一些打算送給客戶，幫助他們也享受聖誕節。」





「據我所知，我所有的包裹，而家都可能被丟棄在某處叢林中，包裹上面全是我的名字和地址。」





Acworth 原本預計物品會在出事當日送達。但由於遲遲未收到貨品，她事發後一星期後致電 澳洲郵政 詢問時，才被告知運貨車被盜的消息。



我最初以為這是開玩笑，或者因為他們弄丟包裹才找個藉口推搪。 受害人Karley Acworth

但最令Karley失望的，是澳洲郵政的職員，似乎認為「事不關己」。



對方基本上表示，『你現在必須聯繫所有賣家，尋求他們處理，祝你好運』 受害人Karley Acworth

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Acworth 一直在嘗試與她購買商品的零售商協商退款或新商品。







「我聯繫了部份貨商中，但基本上他們均質疑運貨車失竊這個說法的真實性。」







警方沒有透露有多少包裹被拿走。但 Acworth 至今仍未得知自己的貨品下落。





她亦指自己已在聖誕用品上花了「很多錢」，現在只夠錢買回一棵聖誕樹。





澳洲郵政事後在一份聲明中表示，正在就此問題與客戶合作。





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「我們正支援受影響的客戶，包括根據情況提供賠償，並對造成的任何不便表示歉意。”





“澳洲郵政非常重視我們所保管物品的安全和保障。我們的團隊成員在代表我們送貨時、必須遵循書面程序。我們會定期提醒我們的團隊成員注意這些程序，包括安全和保障是我們的首要任務。”





Acworth 亦明白可能有其他的人的情況更糟。





「我亦知道，有些人會在聖誕節寄出有記念價值或無價物品。」



