三分一澳洲人將減少聖誕開支 三大方式助你「駛少啲」

面對高昂的生活成本，不少人不得不節衣縮食，甚或出盡各種方法減省平日生活開支。《Choice》近日就民眾在聖誕的消費進行一項調查，超過三分之一的澳洲人表示他們今年聖誕節的支出將比去年少。





在接受調查的 10 名女性中，超過6名表示她們將以不同方式應對聖誕的開支，而接受調查的男性中，不足一半會這樣做。





同時，此調查亦發現 31%的受訪者仍未想過他們將如何支付今年聖誕節的額外費用。43%的人發現他們在聖誕節的支出很難堅持預算。其中71%的人表示：食物和飲料在聖誕節的最大支出。





更有超過三分一（34%）人表示，計劃今年將會花費比去年少的金錢，只有59%的人表示會購買禮物。六成人表示這是因為生活開支增加而使他們削減開支。





《Choice》編輯總監拉弗蒂 (Marg Rafferty)表示：雖然聖誕節通常被描述為一年中的歡樂時光，但它亦可能成為許多人財務壓力的主要來源。禮物和招待家人和朋友的費用意味著很多人在節日期間都在掙扎。





《Choice》為大家整理出數個重要的慳錢秘訣，幫助大家在聖誕節節省開支：



1. 轉向更便宜的品牌及購買特價商品

CHOICE的專家檢測發現，近年來超市自家品牌的產品質量有所提高，在他們的口味測試中有時甚至超過了品牌產品。拉弗蒂表示：如果大家正為聖誕當日的慶祝採購雜貨，可以查看是否能改用更便宜但味道更好的替代選擇。





拉弗蒂表示：「制定預算、寫下購物清單和貨比三家，購買特價商品或能為你在聖誕節的購物省下不少金錢。」



2. 創意聖誕禮物

拉弗蒂表示，聖誕禮物的採購很快就開始，但如果今年的預算緊張，可以考慮贈送其他有意義的禮物，而不是昂貴的禮物。





她認為在折扣日去看場電影或教別人如何烹製你最喜歡的食譜都是不錯的選擇。



3. 避免使用先買後付的方案

拉弗蒂提醒避免使用先買後付服務以支付聖誕節的費用。因為這些付款方式，可能會給已經在經濟上苦苦掙扎的人製造潛在的債務陷阱。





如果在今年聖誕節在債務或財務方面遇到困難，國家債務求助熱線會提供免費、保密的財務諮詢。有需要民眾可以撥打 1800 007 007 與他們聯繫。

