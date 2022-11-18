【驚人告示？】澳洲郵政告示：不能拍攝印度人照片

澳洲郵政為該郵局展示的「不可接受」的告示而道歉。





該告示是在阿德雷德 Rundle Mall 的一間郵局內被發現，該告示原意是想指該郵局是不能為申請印度護照而為申請人拍照。





但告示上卻以英文寫著：『We unfortunately CAN NOT take INDIAN photos』， 直譯的意思是：『很遺憾，我們不能拍攝印度（人）照片』。





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在這告示上方亦有一些較小字體的解釋，表示這是『由於我們的照明和照片背景質量』的問題。





該告示之後被張貼在社交媒體上，並收到數以百計人士的批評，指該項告示使用的措辭表示失望。





澳洲郵政發言人表示，該公司對被指為「未經授權的告示」所造成的任何冒犯行為「毫無保留地道歉。」





發言人在一份聲明中說：『我們一得知（該情況後），便立即移除有關告示，並與有關的郵局成員討論（這個問題）。』





發言人說，澳洲郵政正『全面調查這個問題』，並將採取『適當的行動』。





據澳州廣播公司報道，該告示於星期三（16／11）下午擺放在郵局內，並於星期四（17／11）早上移走。





聯邦通訊部長魯能（Michelle Rowland）在給澳洲郵政行政總裁格雷厄姆（Paul Graham）的一封信中表示，她對這個告示「深感不安」。





她在推特上發布的信件中說：『在告示上顯示與護照照片有關的信息是不可接受的，並且亦造成極大的冒犯。』





『任何人都不應該因為膚色或他們是從哪裡來而受到歧視。』





她要求格雷厄姆解釋澳洲郵政將如何確保此類事件不再發生。





社交媒體用戶推測印度的護照照片的要求是與澳洲的要求不同。





澳洲郵政發言人說：『雖然這個告示的措辭是不可原諒的，但我們了解到印度領事館曾經拒絕該郵局提供的一些客戶的護照照片。』





『我們已聯繫印度高級專員公署了解照片的問題，以便我們可以緊急糾正這一問題。』





『雖然沒有冒犯的意思，但這種判斷失誤遠遠低於我們對澳洲郵政團隊成員的期望標準。』





