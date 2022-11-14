澳洲郵政再加價 部分郵費加近一成

隨著百物騰費，燃油成本不斷上升，澳洲郵政提出的加價申請已獲澳洲競爭及消費者公署批准。





郵政服務部較早時表示計劃從2023年1月1日起，會將一般平郵（普通）郵件的基本郵費從1.1元增加至1.2元。





同時亦希望能將125克或以下的大型信件的郵費由2.2 增加20分至2.4元。





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將超過125克的大型信件的價格由3.3增加30分至3.6元。





澳洲郵政年度報告表示，從2021年6月1日至2022年6月30日，年收入為89.7億，比上個財政年度增長8.5%。全年集團稅前利潤為 5530 萬澳元。





其中，信件業務的虧損約為3.02億元。





如今，澳洲的典型家庭每兩天只收到一封信，其中 97% 的信件是由企業或政府機構發出，數碼通信日益普及將繼續減少信件量。





澳洲郵政預計 2023 財年將出現虧損。





澳洲競爭及消費者公署專員布雷基（Anna Brakey） 表示，監管機構對澳洲郵政的加價幅度建議滿意。





她表示：信件數量的下降和全國各地投遞點數量的增加共同增加了投遞信件的成本。ACCC 考慮到當前的通脹環境和澳洲消費者面臨的生活成本壓力，因此他們已經考慮了提議的價格加幅對消費者和小企業的負擔能力會產生的影響。





布雷基指澳洲人平均每年發出15 封平郵信，這意味著加價會使他們每年額外繳付1.5元。

