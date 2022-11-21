澳洲郵政在聖誕節前恢復國際海運服務

澳洲郵政從今天開始，重新恢復入境國際海運郵件，這是在暫停服務7周後再次實施。

Aus post

澳洲郵政在聖誕節前恢復國際海運服務。 Source: AAP

澳洲郵政今天宣布，從 今日(11月21日)星期一起，恢復入境國際海運郵件。

由於越來越多的違禁物品進入澳洲，郵政服務之前暫停所有海運郵件。

從2022年10月1日起，澳洲暫停從海外進入澳洲的海運郵件。澳洲郵政在暫停期間繼續接受空運寄往澳洲的郵件。

Advertisement
而對出境物品，無論是海運還是空運，均無影響。

海運服務確實需要比飛機更長的時間，但為希望運送大量貨物的人，提供一個便宜很多的選擇。

航空郵件可以通過 X 光機掃描，但澳洲邊境執法局（Australian Border Force, ABF）要以人手搜索所有海運郵件，進一步增加積壓。

澳洲郵政在一份聲明中指「我們知道臨時暫停海運，給我們的一些海外和本地客戶帶來了不便，並一直努力重新啟動服務。」

「我們相信，在澳洲郵政、邊境部門和國際合作各方之間的合作努力，將減少進入澳洲的違禁物品數量。」

聲明中又指「我們的首要任務，是我們人民的安全和福祉，以及支持政府機構發揮其保護邊界的關鍵作用。」

由於新冠的航班限制，和飛機容量減少的直接影響，澳洲郵政在10月仍在努力應對「海運郵件量增加」。

此外，澳洲郵政亦宣布，開始進行重大調整，以應對聖誕節前包裹和信件數量激增的情況。

從剛過去的周六開始，澳洲郵政推出週末送遞服務，以應對聖誕節前包裹量的預期增長。

從昨日開始，所有大都市和部分地區城鎮都將實施增加的投遞時間表，正好趕上 Santa Mail 活動的開始。

澳洲郵政執行總經理Gary Starr 表示，週末的送遞服務，反映出網絡銷售帶來的包裹量增加。

他指，隨著上周網絡銷售開始，已經看到包裹數量急增，在不同折扣優惠中，消費者提早開始他們的聖誕購物。

而他預計，隨著黑色星期五促銷活動開始，預計下周漲幅將進一步擴大。

「我們整年都在為大聖誕節做準備，包括招聘數千名額外員工以確保事情盡可能順利進行。」

他指，開始臨時的周六送遞服務，只是為幫助在節日期間，按時送達包裹而採取的另一項措施。

周末送遞服務將一直持續到聖誕節。
READ MORE

澳洲郵政再加價 部分郵費加近一成

郵政局新中心落成 日理10萬包裹望舒緩速遞服務壓力

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。

分享
Published 21 November 2022 at 3:01pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS