澳洲郵政在聖誕節前恢復國際海運服務

澳洲郵政今天宣布，從 今日(11月21日)星期一起，恢復入境國際海運郵件。





由於越來越多的違禁物品進入澳洲，郵政服務之前暫停所有海運郵件。





從2022年10月1日起，澳洲暫停從海外進入澳洲的海運郵件。澳洲郵政在暫停期間繼續接受空運寄往澳洲的郵件。





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而對出境物品，無論是海運還是空運，均無影響。





海運服務確實需要比飛機更長的時間，但為希望運送大量貨物的人，提供一個便宜很多的選擇。





航空郵件可以通過 X 光機掃描，但澳洲邊境執法局（Australian Border Force, ABF）要以人手搜索所有海運郵件，進一步增加積壓。





澳洲郵政在一份聲明中指「我們知道臨時暫停海運，給我們的一些海外和本地客戶帶來了不便，並一直努力重新啟動服務。」





「我們相信，在澳洲郵政、邊境部門和國際合作各方之間的合作努力，將減少進入澳洲的違禁物品數量。」





聲明中又指「我們的首要任務，是我們人民的安全和福祉，以及支持政府機構發揮其保護邊界的關鍵作用。」





由於新冠的航班限制，和飛機容量減少的直接影響，澳洲郵政在10月仍在努力應對「海運郵件量增加」。





此外，澳洲郵政亦宣布，開始進行重大調整，以應對聖誕節前包裹和信件數量激增的情況。





從剛過去的周六開始，澳洲郵政推出週末送遞服務，以應對聖誕節前包裹量的預期增長。





從昨日開始，所有大都市和部分地區城鎮都將實施增加的投遞時間表，正好趕上 Santa Mail 活動的開始。





澳洲郵政執行總經理Gary Starr 表示，週末的送遞服務，反映出網絡銷售帶來的包裹量增加。





他指，隨著上周網絡銷售開始，已經看到包裹數量急增，在不同折扣優惠中，消費者提早開始他們的聖誕購物。





而他預計，隨著黑色星期五促銷活動開始，預計下周漲幅將進一步擴大。





「我們整年都在為大聖誕節做準備，包括招聘數千名額外員工以確保事情盡可能順利進行。」





他指，開始臨時的周六送遞服務，只是為幫助在節日期間，按時送達包裹而採取的另一項措施。





周末送遞服務將一直持續到聖誕節。

