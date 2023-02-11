【越住越細越賣越貴】報告：澳洲物業面積持續萎縮影響CP值

據Domain 最新發表的「住房負擔能力報告」顯示，過去十年間，澳洲各首府城市住宅物業的性價比因為物業佔地面積收窄而下降。





報告稱，在各個首府城市，新屋的平均佔地面積，在 10 年內下降了 13%。Domain的研究及經濟部份負責鮑威爾強調，買家現在只能以更高價錢買土地面積更小的物業。





「買屋成本的真實增長速度，已與高房價中位數所反映的價值相去甚遠。」





報告亦指，雖然澳洲的城市，仍然是世界上一些面積最廣及人口最少的城市，但人口增長、城市密度增加、及收入增長，亦一直推高以每平方米計算的物業「性價比」，並警告指，城市發展不足以應付新居民湧入的區域，將面臨長期的房價升幅。









而若按每平方米計算，雪梨仍然是澳洲最昂貴的首府城市，每平方米平均為$2466，澳洲平方米價格最高的10個住宅區都在雪梨，其次是墨爾本（$1811）和堪培拉（$1517）。





除雪梨以外，每平方米最貴的地區亦包括墨爾本的Albert Park（排名第26）和阿德雷德的Kent Town（第66）。





鮑威爾 「Nicola Powell」就話，以往被認為「物超所值」的偏遠地區房產、性價比亦已大不如前。





「疫情期間，市民都到偏遠地區尋找更好的生活環境，當你比較偏遠地區同首府城市的價值變化時，而家就會見到因為需求增加，而令偏遠地區市物業的性價比正進一步惡化。」





「雖然與首府城市相比，偏遠地區的房產仍然會較易負擔，但性價比經已變差。」





鮑威爾認為，對於買家來說，了解買想物業的每平方米價格，有重要價值。





「買家可以用來比較鄰近的住宅區，以確定想買的物業是否身處高性價比的區域。」



