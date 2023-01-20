【租戶慘被劏！】全國租金飆升 一文看清加租規則及權利自保

根據 SQM Research 的數據，在截至 2023 年 1 月 12 日的一年中，全國平均每周出租物業的租金上漲了 18%。





首府城市的漲幅更大，同期總體增長了 24.6%。





如果租客收到通知，要求他們支付更高租金才能繼續租， 他們實際上可以如何處理？ 究竟業主相隔多久便可以加租？



業主相隔多久便可加租一次？這樣是否合法？

加租是完全合法的，但加租頻率將取決於你居住的州或地區，以及在某些司法管轄區，你所擁有的租賃協議種類。





一般來說，業主不能少於每六個月或每年便加租多於一次。





例如，在新州、首都領地和維州， 業主不能在一年內加租多於一次，而昆州、西澳和北領地則允許業主每六個月加租一次。





請諮詢你的相關州政府機構，了解與你的情況相關的最新消息。





業主必須提前多少通知租客加租？

在大多數情況下，澳洲的房東必須提前 60 天通知加租客租金，但也有三個例外。





昆州（兩個年曆月份）和首都領地（八周）略有不同，但仍然相當相似。





真正例外的是北領地，它只要求業主提前 30 天通知。



業主最多可以加租多少？

同樣，這取決於你所在的州分，但對於大多數澳洲人來說，加租金額沒有明確的限制。





物業經理通常會使用該地區的可比市場價格來證明加租的合理性。





首都領地是例外，該法案規定加租金額，不能超過衡量通貨膨脹的坎培拉消費者價格指數的漲幅超過 10%。





對於加租，我有甚麼權利？我可以上訴嗎？

如果澳洲各地的租戶認為租金上漲過高或不合理，他們有權向相關州或領地法庭提出上訴，但這不是一個簡單的過程。





舉證責任由租戶承擔，證明漲幅過大， 證據可能包括與該地區其他租盤相比更高的加租比率 、物業狀況惡化、 加租比率以及上次加租時間等因素。





在上訴之前，建議租戶首先與當地租戶工會交談或尋求法律建議。





一般來說，租戶在向法庭上訴前，應嘗試與業主就加租進行談判，





但問題是大多數州和領地的業主可以無故驅逐租戶，被稱為「無理由驅逐」。因此，理論上業主可以簡單地將抱怨加租的租戶直接趕走。





在這種情況下，業主只需要確保他們有根據當地法律向租戶發出必要的驅逐通知，通常是 30 天。





當然，如果租客不喜歡、不同意或無法承受業主加租，租客可以要求終止租約。





但他們在需在日益昂貴和競爭激烈的租賃市場中尋找租盤。







