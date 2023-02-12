【中國間諜氣球】美國將六個中國實體列入出口黑名單

美國就懷疑中國間諜氣球事件，將有關的六個中國實體列入出口黑名單。





新的限制措施是白宮應對中國威脅美國及其盟國國家安全的全球監視活動的措施之一。





美軍早前在阿拉斯加上空，擊落飛越美國領空的一件無人駕駛的物體。





美國五角大樓表示，當局主要憂慮無人駕駛物體對在 40,000 英尺高空飛行的民用航空造成潛在危險。



美軍早前在阿拉斯加上空，擊落飛越美國領空的懷疑是中國間諜氣球的無人駕駛物體。 Source: AP / AP 美國前國防部長馬克埃斯佩（Mark Esper）表示，美國和盟友目前不應對於氣球事件倉促下結論，而是讓情報機構進行徹底調查。





埃斯佩表示，大家都想盡快得出結論，就假設不明物體就是另一個中國氣球。他認為目前不應該判斷誰擁有這個物體，它的目的以及如何來到美國上空。它可能只是一個氣象氣球或其他物體。大家都很心急想知道氣球怎麼來的。





他亦說，如果這個物體真的是一個中國間諜氣球，就會引發一些關於北京這樣做的嚴重問題。但它亦可能只是由其他國家擁有，一個沒有敵意的氣象氣球在世界各地飄浮。

