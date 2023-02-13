美軍擊落第4個領空侵入體 中方亦稱發現「不明飛行物」

中國當局指在山東海域發現不明飛行物，準備擊落。與此同時，美軍已本月第4次擊落飛行物。

Boeing E-3 Sentry

網民拍攝到赴曉倫湖執行任務的美軍E-3空中預警機。 Source: Twitter / Jay

中國網上流傳一條發自青島即墨區海洋發展局的短訊，稱日照海域發現不明飛行物，並寫明經緯度，又指當局正準備擊落，要求附近漁民注意安全並配合拍照打撈。

局方工作人員昨日（2月12日）證實事件，但表示未接到上級通知「不明飛行物」為何物。

不過經過一晚，截至發稿止當局未有發佈任何進展或相關圖片。
網傳解放軍軍艦在黃海北部攔截美國一個無人潛航器，而「不明飛行物」為美方派出查探情況的無人機，有猜測指中方做法是回應早前飄入美國領空的氣球被擊落。但這些消息未經證實。

與此同時，美軍軍機於當地時間星期日下午在美加邊境的曉倫湖上空擊落一個飛行物。

澳聯社（AAP）報道，美國兩名匿名的高級官員透露，該飛行物呈八邊形結構，早前在蒙大拿州上空發現，當局隨即暫時關閉領空。

據報飛行物位於6100米高空，軍機要使用響尾蛇導彈把它擊落。
這是美國本月第4宗類似事件。第一次是在2月4日於南卡羅萊納州
擊落疑似中國間諜氣球


第二宗發生在上星期五，在阿拉斯加擊落一個飛行物，但當局沒提供詳情。

第三宗是在當地星期六，北美防空司令部
在加拿大領空擊落一個「小型圓柱形物體」
。當局仍在調查其殘骸。
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Published 13 February 2023 at 12:11pm, updated 24 minutes ago at 12:15pm
By Koma Cheng
Source: SBS