美軍擊落第4個領空侵入體 中方亦稱發現「不明飛行物」

中國網上流傳一條發自青島即墨區海洋發展局的短訊，稱日照海域發現不明飛行物，並寫明經緯度，又指當局正準備擊落，要求附近漁民注意安全並配合拍照打撈。





局方工作人員昨日（2月12日）證實事件，但表示未接到上級通知「不明飛行物」為何物。





不過經過一晚，截至發稿止當局未有發佈任何進展或相關圖片。



網傳解放軍軍艦在黃海北部攔截美國一個無人潛航器，而「不明飛行物」為美方派出查探情況的無人機，有猜測指中方做法是回應早前飄入美國領空的氣球被擊落。但這些消息未經證實。





與此同時，美軍軍機於當地時間星期日下午在美加邊境的曉倫湖上空擊落一個飛行物。





澳聯社（AAP）報道，美國兩名匿名的高級官員透露，該飛行物呈八邊形結構，早前在蒙大拿州上空發現，當局隨即暫時關閉領空。





據報飛行物位於6100米高空，軍機要使用響尾蛇導彈把它擊落。

