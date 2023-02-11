【又嚟？】美國戰機在阿拉斯加擊落不明高空物體

要點 一個與小型汽車大小的高空物體周五在阿拉斯加上空被擊落。

白宮發言人柯比表示，目前尚不清楚誰擁有該高空物體。

上周一個中國監控氣球在飄過美國領空後被擊落。

美國當局表示，目前尚不清楚該高空物體究竟來自何處、是誰擁有這個物體，亦未知是否有監視設備。





白宮發言人柯比（John Kirby ）對記者表示，暫時對該高空物體的許多細節尚未清楚，但他們希望在該高空物體降落在該國領海後可以回收該個高空物體的殘骸。





該高空物體一直在阿拉斯加東北部近加拿大邊境上空約 12,000 米高地方飛行。 他亦表示，據美國飛行員的評估，該高空物體內並沒有任何人。





今次亦是繼美國於上星期在南卡羅來納州海岸擊落一個懷疑中國間諜氣球後再有高空物體被擊落。





柯比表示，該飛越阿拉斯加的高空物體對民航安全構成了「合理威脅」，並且在十分謹慎的情況下被擊落。





柯比表示：『總統最關心的是在那個高度對飛行安全構成的問題。而大家還記得我們在上星期六擊落的氣球是在6萬5 多千英呎的高度飛行， 所以對民航機並不會構成威脅。但這個物體是在40,000呎的高度飛行，可能會對民航機構成威脅，而且這個物體似乎並沒有像那個氣球一樣具有機動性操作能力。』





柯比未有說明擊落的是否氣球。他只是說是在當地星期四傍晚發現有關高空物體。





柯比強調，華府對美國領空保持警惕，拜登將保護國家安全利益放在首位。





而美國聯邦航空管理局 (FAA) 昨天（10／2）亦表示關閉了阿拉斯加北部的一些領空，以協助國防部的有關行動。



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