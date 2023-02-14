【有史以來第三次】暴風吹襲 新西蘭宣佈全國進入緊急狀態

要點： 數以萬計新西蘭人因破壞性強風而無電供應。

颶風加布里埃爾周二將繼續在北島帶來破壞。

北島至少 10 個地區已宣布進入地區緊急狀態。

颶風加布里埃爾導致當地洪水氾濫、停電、道路封閉及電話網絡中斷。同時，新西蘭緊急事務管理部長麥克納爾蒂 (Kieran McAnulty) 於今早（14／2）上午 8 點 43 分發表聲明，由於受颶風加布里埃爾的吹襲，新西蘭宣佈進入緊急狀態。





該國最大城市奧克蘭以西的沿海城鎮穆里懷，一名志願消防員失踪，恐怕已經死亡，而另一名消防員則因為山泥傾瀉受傷，情況危殆。





麥克納爾蒂說：『這是一場史無前例的天氣事件，對北島大部分地區造成重大影響。』



今次是繼 2011 年基督城地震及新冠疫情之後，該國史上第三次宣佈全國進入緊急狀態。





加布里埃爾昨晚繼續向南移動，然後在科羅曼德爾（Coromandel）半島以北部的大堡礁島附近。





預計它將向東移動，到今早10時，加布里埃爾集結於陶朗加（Tauranga）以北的豐盛灣（Bay of Plenty）。 該颶風的強度令在整個北島均面對破壞性的強風。



在過去的 24 小時內，超過 10 萬名新西蘭國民面對停電，其中包括整個Napier市在今早停電。





北島至少 10 個地區已宣佈進入區域緊急狀態，包括奧克蘭、Northland、Thames-Coromandel，以及 Napier 和 Hastings 於今日凌晨 4.30亦宣佈進入緊急狀態。





MetService 行政總裁默里 （Lisa Murray） 表示，最接近風眼的科羅曼德爾的一些地區迄今為止，經已在風暴期間獲得 300 毫米的降雨量。





她對新西蘭電台表示：『北島廣泛地區均有大雨。』





當被問及哪個地方最讓她擔憂時，默里回答說：『實在有很多地方， 多處都存在問題。』



在東海岸，Gisborne 和 Hawke's Bay 地區也遭受了類似的吹襲，河流決堤，迫使居民要撤離。





Hawke's Bay 民防發言人麥克斯韋（Ian Maxwell ）對新西蘭電台表示：『我在該區住了 20 多年，這是迄今為止最大的（風暴）大家從未遇見過這樣的風暴。這是一個非常嚴重的事件。』





在一名志願消防員因一間房屋倒塌失踪，恐怕已經死亡。





新西蘭消防和應急部門執行總監格雷戈里 （Kerry Gregory）表示，由於該房屋並不安全，因此無法進行搜索。





交通當局指，約有 50 條道路封閉，包括 1 號國道的多個地方以及在科羅曼德爾及東部海岸的主要幹道。





奧克蘭、Northland,、科羅曼德爾和 Taranaki 仍然有紅色烈風訊號，預計陣風最高可達每小時 140 公里。





而Northland,、科羅曼德和 Hawke's Bay 的紅色暴雨警告亦已經延長。





北島大部分地區，包括惠靈頓和Napier以及南島北部地區都是橙色大風警告訊號，顯示陣風最高可達 120 公里/小時。





