【移民佳音】專家預計各州及領地未來數月將激增批出簽證

Key Points 各州及領地在 2022-2023 年度的技術簽證提名計劃中經已使用的配額，遠遠比所分配到的配額為低。

專家預計未來數月，有關計劃邀請申請的數量將激增。

專家表示，現時在澳洲境內的臨時簽證持有人將獲優先考慮。

以下是各州在技術移民簽證提名計劃的最新數字。



新州

從 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，只有 871 名有意向的移民獲得新州政府技術工作偏遠地區簽證（491 類別）提名，遠遠落後於該州按比例所獲得分配的 6,168 個名額。 與此同時，技術提名類別（190子類）則只是發出了2,375份邀請，比所獲配額少了近6,700份。



專家指，各州需要加快發放技術提名類別簽證的步伐，以填補今年移民剩餘的配額。 Source: Getty / Getty Images 移民部前副部長里茲維 (Abul Rizvi) 表示，各州及領地必須在未來五個月內加速提名申請名額，以便在今個年度內達致剩餘配額的數量。





里茲維對SBS 旁遮普語組表示：『到 2022 年 12 月底，大多數司法管轄區仍遠遠落後於按照比例而在 2022-23 年度所獲得的創紀錄配額數量。因此，他們需要在 2023 年 1 月至6 月期間，大幅增加發放簽證，以達致在 2022-23 年的移民計劃。』



2022 年 7 月 1 日至12 月 31 日期間各州和領地政府發出的邀請數量。 Credit: Department of Home Affairs 與此同時，由於國家提名計劃下的國家分配數量最多，新州政府去年決定取消與其技術提名簽證類別中對工作經驗和最低分數的相關要求。





據新州政府的網站表示：『由於內政部增加了獨立技術移民簽證（189 子類）的名額，所以先前公佈的 190 子類的分數和工作經驗指南經已取消。』



維州

維州從 2022 年 7 月 1 日至12 月 31 日在 491 類別的簽證上只是發出 1,082 份邀請，而對190 類別簽證則發出了 4,105 份邀請。





總部位於墨爾本的移民代理斯馬（Saurabh Smar ）表示，隨著各州努力完成其配額，相信在未來五個月批出的簽證可能會大幅增加。





斯馬說，相信其中大部分簽證會由經已在澳的臨時移民簽證人士獲得。





他又補充說，由於聯邦政府在獨立技術移民類別（189 子類）發出的邀請數量創下紀錄，因此可能會推動州政府增加提名的技術簽證數量。





到目前為止，該計劃在本年度內已經進行了三輪邀請，總計收到接近六萬份申請（ 59,182 份），預計未來一段日子申請的數量會增加。





斯馬解釋說：『一般獲得邀請申請簽證的分數是在90或 95 分以上的高水平，但最近許多189 類別的邀請中，是發給最低分數為 65 分的申請人。這給各州敲響了警鐘，其中許多州 ，包括新州在內，亦已經放寬了標準， 以吸引更多移民。』





維州政府亦增加了符合條件申請永居簽證的職業數目，包括在技術職業清單上的所有職業，以吸引更多的申請人。



南澳

南澳會優先考慮一些專科醫生、健康及科學專業人員、護士、教師、國防專業人員、技術人員和技工。 南澳是目前唯一一個州份能夠在 491簽證類別所獲得的配額中，發出超過一半的簽證。 該州一共批出了 2,846 份偏遠地區技術工作簽證的邀請，比其按比例所獲得的配額數字少了 2,452 份。 同時，在190個子類簽證中，亦提名了1512名人士申請。





該州網站指出，他們會優先考慮一些專科醫生、健康及科學專業人員、護士、教師、國防專業人員、技術人員和技工。



昆州

昆州在 2022 年的下半年中對 491子類簽證發出了 472 份申請邀請書，而對190 子類簽證亦發出了 712 份邀請。





該州現在要求獲190 或 491 子類別簽證的技術提名申請人須遞交英語測試結果。有關要求是於 2022 年 9 月開始。



西澳

西澳在 2022 年的下半年中對491類簽證發出了 420 份邀請，而對190 類簽證發出了 830 份邀請，遠低於其配額。





不過，該州最近宣布經已收到大量由州提名的移民計劃申請。









該網站稱：『為了在該計劃年度結束前留出足夠時間來處理大量申請，所以在2023 年 2 月起，2022-23年度由州提名計劃的邀請輪次，將在年度剩餘的時間內提前，並會在每個月的第一周進行。』





里茲維說，申請數量激增的原因是與國際學生和其他在 2022 年新冠疫情後抵達澳洲的臨時移民湧入有關。





他說：『西澳需要迅速作出提名，以便內政部能夠在 2023 年 6 月底前處理後續的簽證申請。』





斯馬補充說，西澳收到大量申請是因為該州容許居住在其他州份的人申請西澳的提名計劃。





有關技術移民簽證提名項目的最新訊息。 Source: SBS

塔州

截至去年12 月 31 日，塔州在 491 類別簽證上發出了 565 份邀請，而在190類別中則發出了 931 份邀請。



首都領地

首都領地在簽證邀請上亦落後於其所獲分的配額。 在2022 年的下半年，領地針對 491 子類別一共發出了 855 份邀請，而針對 190 子類別則發出了 411 份邀請。



北領地

從 2022 年 7 月 1 日至12 月 31 日，北領地只有 297 名有意向的移民獲得北領地政府的技術工作偏遠地區（491 類別）提名。 與此同時，技術提名簽證（190 子類）則發出了 298 份邀請，遠低於本年度分配的移民名額。





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