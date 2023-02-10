一條來自中國的舞龍如何見證澳洲百年歷史？

1901年前夕，一條來自中國佛山的舞龍「龍」（Loong）遠渡重洋來到俗稱「大金山」的維州本迪戈（Bendigo），亮相當地一年一度的復活節遊行，直至七十年代。





現已退休的「龍」被陳列在本迪戈的金龍博物館（Golden Dragon Museum），是世界上現存最古老的完整舞龍，被列入了維州文化遺產名錄。在很多人心目中，「龍」是一種生命的存在，在英文中用「He」（他）稱呼。





農曆新年甫過，「龍」也以一種非凡的面貌和大眾見面——這條由絲綢、鏡子、竹子、翠鳥羽毛和紙漿打造的舞龍，在過去一年得益於墨爾本大學的文物保護團隊Grimwade Conservation Services、金龍博物館及大金山中華公會（Bendigo Chinese Association）的合作，重現光輝。



金龍博物館的行政總裁Hugo Leschen表示，對「龍」的保育獲得了維州政府的 文化遺產保護項目 提供13.3萬元的資助。





「這對於一個保育項目而言是非常大的一筆資金。從頭到尾，從外到內，這個項目真的讓『龍』的保護達到了最高可能的國際標準。」





而墨大文化保育團隊中負責這一項目的Holly Jones-Amin博士介紹，從評估「龍」的狀況入手，保育工作主要包括了清潔、粘貼及縫合三個主要步驟，其中大部分的清潔工作是用吸力很低的吸塵器完成的，並使用了化妝刷那樣柔軟的刷子。





而其中的難點之一是鱗片上的絲綢太過脆弱，無法用縫合的方式來修復。





Jones-Amin說：「我們在修復鱗片的地方塗上與之相匹配的顏色，用微小的墨水、粘合劑將紙固定在那裡。這樣就可以防止絲綢變質，防止襯墊材料暴露或丟失。」



墨大文化保育團隊中負責本次項目的Holly Jones-Amin博士。 Credit: Grimwade Conservation Services 在本次項目中，團隊使用了源自海藻的粘合劑、在本迪戈當地購買的用具，還與當地的木工一起合作。





Jones-Amin對使用這些可持續性元素頗為自豪，而令她最感有趣的是，在與大金山中華公會的義工們並肩工作期間，聽到了很多歷史悠久的故事，關於「龍」的起源，關於本迪戈早期華人。





她說：「我們會有文物保護人員或文物保護專業的學生與社區成員並肩工作，這對我們來說真的很有啟發性且有趣。」





「我們聽到了你們（華人）的故事，關於『龍』是如何為人所喜愛和驕傲。我們也聽到了某些人的祖父曾經如何照顧『龍』或是舞龍遊行前相遇的故事。人們所流露出的喜悅真的很有感染力，讓這個項目變得更加愉悅。」



保育團隊以照明燈進行特殊的修復工作。 Credit: Paul Burston and Grimwade Conservation Services 這個保育項目也獲得了兩個國家級獎項，包括2022年澳洲博物館和美術館（維州）的小型組織獎（2022 Australian Museum and Galleries (Victoria) Award for Small Organisations）和2022年澳洲文化材料保育研究所的傑出處理獎（2022 Australian Institute for Conservation of Cultural Materials Outstanding Treatment Award）。



舞龍的百年延續

「龍」在澳洲的首次亮相是1901年本迪戈的復活節遊行。在整個20世紀初期，他的一大作用是在慈善活動中巡遊，籌集善款。





金龍博物館的研究員麥利（Leigh McKinnon）向SBS中文表示：「他並不是本迪戈的第一條龍。舞龍的傳統可以追溯到（1901年的）九年前的1892年，但他是我們現存最古老的舞龍。」



1901年進行巡遊的「龍」。 Credit: Golden Dragon Museum 他說：「本迪戈華人社區從1879年起開始參與慈善活動，籌款是本迪戈復活節遊行的一部份，而『龍』的遊行是其中非常重要的組成。他是一張非常大的名片，不僅在華人社區，也在整個社區。」





「他是社區中一條非常成功的舞龍，不僅在本迪戈籌款，還在維州其他城鎮為醫院籌款，有時還在墨爾本和阿德雷德籌款。他的使用歷史很長，不僅被自己的社區使用，還被大金山中華公會慷慨地借給其他社區，在他們的城鎮展開同樣的籌款活動。」





在七十年的巡遊生涯中，「龍」曾多次在本迪戈以外的地方露面，最矚目的是1901年5月在墨爾本舉行的澳洲第一屆國會揭幕儀式。當時的儀式由時任王儲、後來成為國王的佐治五世主持。





金龍博物館的行政總裁Hugo Leschen表示，「龍」可能是那次活動中僅存至今的見證者之一。



「龍」在1901年5月於墨爾本的國會揭幕儀式上巡遊。 Credit: Golden Dragon Museum 而在一個世紀後，「龍」再次出現在2001年紀念澳洲聯邦成立一百周年的墨爾本大遊行中。





「龍」最近一次亮相本迪戈復活節遊行是在2019年，當時他與另外兩條舞龍「新龍」（Sun Loong）和「夜龍」（Yar Loong），一起歡迎「大金龍」（Dai Gum Loong）駕臨。這些舞龍目前都藏於金龍博物館中。





120年間那三條舞龍使命更迭——「龍」在1970年由「新龍」接棒，而「新龍」在2019年退休，再由「大金龍」傳承下去。



「新龍」現在也已退休。 Credit: Golden Dragon Museum 研究員麥利說：「這三條舞龍特別有趣，因為他們就像一個序列或一系列相互啟發的舞龍，靈感來自於彼此。所以當『新龍』在1969、1970年製作時，他是故意被做成清朝風格的舞龍，和2019年的『大金龍』一樣——這是非常特別的龍之三重奏。」





而「夜龍」則是1939年在香港製造，可以像燈籠一樣被點亮。





除了上述4條廣東特色的舞龍，博物館還有一些來自中國北方的陳列品，包括一條由甘肅贈予的迄今三十年歷史的舞龍。





Hugo Leschen將這些舞龍比作自家孩子：「雖然我們有很多舞龍，但我們像愛孩子一樣愛他們，我們對他們的愛是同等的。」





他鼓勵人們趁著「龍」經過暴雨修復後精神飽滿，前往金龍博物館一睹這些舞龍的風采。



1939年在香港製造的「夜龍」。 Credit: Golden Dragon Museum

舞龍的意義

「龍」在澳洲的百二年間，社會發生巨大變化，移民尤其是華人社區的構成和面貌也與百年前迥異。





在淘金潮時期，本迪戈四份之一的人口是在中國出生；如今，根據2021年人口普查，儘管全澳華裔人口增至140萬，但在本迪戈，海外出生地的前五位中並沒有中國。說普通話的有717人，僅佔當地人口的0.4%。





淘金潮時期的華人及中國文化在當地留下了哪些印記？舞龍對本迪戈乃至整個澳洲社會又有何意義呢？





在本迪戈土生土長的研究員麥利相信「龍」是當地身份認同的一部份。「你來自本迪戈，你就知道你會聽到舞龍的鑼鼓聲。不管你自己來自甚麼背景，這都是我們本地身份的一部份。」



現在承擔本迪戈遊行任務的「大金龍」。 Credit: Golden Dragon Museum 麥利自小對伴隨其成長的中國文化和歷史產生濃烈興趣，這也成為他攻讀學位和持續研究的方向，甚至成為其「一生的興趣和激情所在」。





他與金龍博物館前總經理Anita Jack合著書籍《Loong: Bendigo's Golden Dragon》，充份展現其熱忱。





「『龍』本身是華人社區的一個很好的象徵，他於1901年在白澳政策開始實施的高峰期來到澳洲，這是特別針對華人及其他非白人社區的限制。但他在那些年活了下來，得到了照顧。他作為一個像徵，在華人社區之外也很受歡迎和尊重。」





「他活到了一個更加開放的多元文化時代。因此我認為在某些方面，他是關於澳洲華人從殖民時代至今的韌性的極好象徵。他對我們所有人都有一種啟示，即文化尊重和文化共享的多元文化主義的重要性。」



1961年在遊行中的「龍」。 Credit: Golden Dragon Museum Hugo Leschen表示：「也許有華人血統的人與『龍』會有一種特別的共鳴，而我認為，對其他澳洲人而言，應該反映出從1901年到今天，『龍』一直是我們歷史的重要組成部分。」





「他見證了如此多的歷史，他不僅在過去提醒我們所有人，尤其是在當今這個時代，多元文化是多麼重要。尊重和享受彼此的文化並在適當的時候參與其中，這是多麼重要，最重要的也許是相互學習。」





而通過保育項目「結識」的Holly Jones-Amin博士則認為，「龍」在慈善募款及文化包容方面的意義都「非同尋常」，同時她也十分看重「龍」作為澳洲故事的元素在國際上的潛在影響。





「去參觀『龍』的人們繼續講述著這個故事——還有媒體——像這樣的活動令在澳洲和其他國家的人都能夠更多地了解『龍』。他從中國走海路（來澳），現在他在我們的飛機和尖叫聲中出行，以促進和分享澳洲故事，而這些故事原本在國際上並沒很多人知道。」

